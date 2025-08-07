jueves 7  de  agosto 2025
CLIMA

Julio de 2025 fue el tercer mes de Julio más cálido a nivel mundial

El séptimo mes del año fue 1,25 °C superior a la media estimada de 1850-1900 utilizada para definir el nivel preindustrial

El sol sale sobre el horizonte de Nueva York como se ve desde Weehawken, Nueva Jersey, el 20 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Julio de 2025 fue el tercer julio más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 16,68 °C, 0,45 °C superior a la media de julio de 1991-2020.

Según el boletín mensual publicado por el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el pasado mes fue 0,27 °C más frío que el récord de julio de 2023 y 0,23 °C más frío que julio de 2024, que fue el segundo más cálido.

Julio de 2025 fue 1,25 °C superior a la media estimada de 1850-1900 utilizada para definir el nivel preindustrial. Fue tan solo el cuarto mes de los últimos 25 con una temperatura global inferior a 1,5 °C por encima del nivel preindustrial y el tercero consecutivo. El período de 12 meses de agosto de 2024 a julio de 2025 superó en 0,65 °C el promedio de 1991-2020 y en 1,53 °C el nivel preindustrial.

Según Carlo Buontempo, director del C3S, "dos años después del julio más caluroso registrado, la reciente racha de récords de temperatura global ha terminado, por ahora. Pero esto no significa que el cambio climático se haya detenido. Seguimos siendo testigos de los efectos del calentamiento global en eventos como el calor extremo y las inundaciones catastróficas de julio. A menos que estabilicemos rápidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debemos esperar no solo nuevos récords de temperatura, sino también un agravamiento de estos impactos, y debemos prepararnos para ello".

La temperatura media en tierras europeas en julio de 2025 fue de 21,12 °C, 1,30 °C por encima de la media de julio de 1991-2020, lo que convierte a este mes en el cuarto julio más cálido registrado.

Fennoscandia experimentó las temperaturas del aire superiores a la media más pronunciadas de Europa, con olas de calor que afectaron especialmente a Suecia y Finlandia. El sureste de Europa también sufrió olas de calor e incendios forestales, y en Turquía se registró una temperatura récord nacional de 50,5 °C.

Europa Central, el oeste de Rusia y algunas zonas de España experimentaron temperaturas inferiores a la media.

Fuera de Europa, las temperaturas fueron más altas que la media en el Himalaya, China y Japón.

Las temperaturas fueron más bajas que la media en partes de la Antártida y también en América del Norte y del Sur, la India, la mayor parte de Australia y algunas zonas de África.

FUENTE: Con información de Europa Press

