jueves 27  de  agosto 2026
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Detrás de la ola de inmigrantes que entró en la ciudad española estaría el poderoso espionaje marroquí y el multimillonario George Soros, según denuncias

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes

AFP
Por Elena Moreno

MADRID.- La invasión repentina de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta el 30 de julio pasado sigue sacando a la luz denuncias sobre oscuras conexiones entre el gobierno marroquí y el PSOE de Pedro Sánchez que gobierna a España, casi un mes después de los sucesos que conmocionaron a toda Europa.

Mientras, los militares de la ciudad autónoma española pedían este jueves autorización para hacer un “uso proporcionado” de la fuerza por el estado de indefensión ante la violencia, tras los ataques a pedradas de una patrulla del Ejército durante la madrugada, según reportes desde Ceuta.

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Los militares reclaman un marco normativo claro que ampare su actuación ante la falta de acciones decisivas del gobierno español.

“Los militares no pueden ser enviados a cumplir misiones de esta naturaleza sin los medios, la formación y la cobertura legal suficientes”, reclamó el presidente la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) al denunciar la creciente presión sobre los militares sin apoyo desde el día de la invasión.

Espionaje de Marruecos a España

Este 26 de agosto, el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Vallejo, insistió en la tesis de supuestas conexiones de los servicios secretos de Marruecos en el entorno político de Sánchez que conducen a preguntarse sobre los compromisos con el régimen de Mohamed VI, dijeron medios españoles

Villarejo lanzó su primera advertencia durante el giro que dio el Ejecutivo español sobre el Sáhara Occidental.

En esa ocasión, el excomisario afirmó que “Marruecos tiene un servicio secreto muchísimo más agresivo que el nuestro, más potente, con más medios y con muchísima más gente”. Y apuntó al PSOE

(El régimen de Mohamed VI) “supo desde hacía muchos años que políticos muy importantes de todos los signos, yo creo que bastante más del PSOE que del PP, iban a la saunas gays y entonces empezaron a introducir marroquíes jovencitos que eran agentes del servicio secreto marroquí para grabar, como han grabado, a políticos muy importantes”, señaló.

Inmigrantes en la política exteior

“No tienes nada más que mirar cuáles son los políticos importantes del PSOE que últimamente están haciendo loas sobre que el Sáhara Occidental tiene que ser marroquí, tiene que ser de Marruecos y tal”, añadió según citan los medios.

La tesis sobre el espionaje fue sugerida también por el presidente del PP en España, Juan José Núñez, al DIARIO LAS AMÉRICAS, quien señaló supuestas operaciones de espionaje de Rabat, a través del potente sistema Pegasus, contra el presidente de gobierno español, lo que explicaría el “giro” en su política exterior iniciado en 2022.

“Hay información de que a través del hackeo de los teléfonos de Pedro Sánchez o de ministros o de gente de su entorno, incluso de su propia mujer (Begoña Gómez) consiguieron información muy delicada, lo que en algún momento se tendrá que demostrar”, dijo el político español en entrevista el 8 de agosto pasado.

Este hecho explicaría “muchas de las acciones que el gobierno español está haciendo a favor de Marruecos y en perjuicio de España”, según opinó.

Soros detrás de la invasión a Ceuta

A estas denuncias se sumó el Partido Socialista Unificado marroquí que preside Beni Mellal-Khenifra

En un comunicado, hecho público el 7 de agosto pasado, responsabilizó no solo al actual gobierno de Marruecos y a los anteriores de las paupérrimas condiciones económicas y sociales de los jóvenes, sino también al al multimillonario George Soros y a las organizaciones vinculadas a él de estar haber promovido la invasión.

La diputada Nabila Mounib, ex secretaria general del Partido Socialista Unificado, acusó a Soros de la financiación internacional junto a asociaciones de canalizar el malestar de poblaciones empobrecidas y provocar disturbios o movimientos migratorios masivos.

Aunque no mostró pruebas que sustentaran su afirmación indicó que estos factores podrían aprovechar el descontento social para fomentar movilizaciones y episodios de inestabilidad, informaron medios.

FUENTE: Con información de esdiario; lagaceta.es; DLA

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