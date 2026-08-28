viernes 28  de  agosto 2026
CRISIS MIGRATORIA

Investigan a inmigrantes radicales y agentes de inteligencia de Marruecos infiltrados en la invasión a Ceuta

Autoridades arrestaron en la ciudad autónoma de España a dos inmigrantes marroquíes tras atacar a guardias, en medio de sospechas de oscuras implicaciones

Miles de inmigrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos durante la noche del 30 de julio, informó una fuente policial el día 31, justo cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se preparaba para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

Miles de inmigrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos durante la noche del 30 de julio, informó una fuente policial el día 31, justo cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se preparaba para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP
Por Elena Moreno

MADRID.- A casi un mes de la crisis migratoria en Ceuta, la Policía Nacional comenzó a investigar a nativos de Marruecos radicales que promueven violencia y a agentes de inteligencia, que habrían ingresado infiltrados a la ciudad autónoma de España en la invasión de inmigrantes ocurrida el 30 de julio.

Las autoridades policiales detectaron que marroquíes buscan desatar la violencia desde sus redes sociales, según reportaron medios españoles, en medio de sospechas de que detrás de la avalancha existieron intereses ocultos que comprometerían al gobernante partido PSOE en España y al multimillonario George Soros con el gobierno marroquí.

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Este jueves, la Guardia Civil arrestó a dos inmigrantes que atacaron a efectivos y luego intentaron ocultarse para ingresar en la Península en una embarcación del puerto de Ceuta, dijeron fuentes a los periodistas.

Los detenidos por efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad nº 2 dedicado a vigilar por la seguridad en Ceuta, son dos hombres de nacionalidad marroquí, de 19 años y 32 años de edad, se informó.

Inteligencia de Marruecos en Ceuta

Estos hechos no aparecen aislados.

A principios de agosto, se informó que la Guardia Civil detectó la presencia de agentes del servicio de inteligencia de Marruecos que se infiltraron en la oleada de inmigrantes de julio.

La penetración fue detectada a través del sistema de cámaras desplegado en la frontera de Ceuta a través del cual se hizo un seguimiento en tiempo real sobre el perímetro, revelaron fuentes policiales a un medio español.

Según la versión periodística, la Guardia Civil aseguró haber detectado a miembros de los servicios de inteligencia marroquí entre inmigrantes que cruzan la frontera en anteriores ocasiones ocurridas en Ceuta y Melilla.

Radicales promueven violencia

En medio del monitoreo policial iniciado tras la crisis migratoria desatada en Ceuta, autoridades policiales detectaron dos pautas sugeridas por los violentos a través de las redes sociales: seguir alentando el cruce de la frontera y ejercer presión sobre Ceuta, indicaron reportes.

“Hermano, como veis hemos ocupado Ceuta, actualmente Ceuta ya es marroquí, los españoles ya se van. Como veis se van fuera, venga, Marruecos precioso”, sería uno de los mensajes que se promueven y que fueron citados por los medios.

Fuentes también aseguran que otro de los mecanismos detectados por la policía es que buscan enviar sus mensajes a través de otros marroquíes en un intento de burlar los esfuerzos por ser identificados.

FUENTE: Con información de abc.es, elespañol.es, agencias

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