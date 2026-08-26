Crisis de Ceuta obliga a Sánchez a adelantar su comparecencia en el Congreso

A casi un mes de la llegada masiva de miles de migrantes marroquíes y subsaharianos a Ceuta, una crisis que no pocos denominan "invasión" al territorio español, el presidente Pedro Sánchez se ha visto obligado a adelantar para el 3 de septiembre su comparecencia en el Congreso.

Sin embargo, no ha sido capaz siquiera de interrumpir sus vacaciones de verano, que continúan en Andorra.

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Sánchez quería comparecer ante los diputados españoles el 9 de septiembre, pero ha sido forzado a hacerlo antes por la grave crisis que persiste en la ciudad autónoma, donde miles de marroquíes todavía pernoctan en las calles mientras los ceutíes denuncian que su cuidad ha sido "invadida".

Este miércoles, varios socios del ejecutivo de Sánchez pidieron adelantar la comparecencia del mandatario para que aclare el baile de cifras entre los gobiernos nacional y local.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice que actualmente quedan unos 5.000 inmigrantes de todos los que entraron a Ceuta el pasado 30 de julio, mientras el presidente ceutí, Juan Vivas, casi duplica la cifra.

Los vecinos de la ciudad autónoma, situada en el norte de África y frontera con Europa, han salido a las calles para demandar un retorno incondicional de los inmigrantes y que, mientras tanto, no conviertan en albergues sus "polideportivos".

Según sus denuncias, ya han perdido las playas y sus paseos rutinarios.

Sánchez no deshace sus maletas de vacacaciones, pese a crisis

Después de semanas quitándole "hierro" al asunto durante sus vacaciones en La Mareta, el palacio oficial ubicado en la isla de Lanzarote, Sánchez ha dado un giro a la gestión de la crisis de Ceuta y finalmente aceptó la petición de Vivas de crear un "mando único", donde estén imbricados el Ejecutivo y el gobierno local.

Vivas llevaba tiempo pidiendo auxilio ante la "invasión" que probablemente haya sido organizada, pero no se sabe a ciencia cierta por quién.

Algunos analistas creen que fue el régimen de Marruecos el organizador, y otros que la idea salió de asesores de Sánchez para desviar la atención de los muchos casos de corrupción que rodean al presidente español.

Según se anunció, será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien asuma la dirección del "mando único", con participación del gobierno ceutí. También en las últimas horas el propio Torres anunció que este "mando único" se reunirá con Sánchez este viernes.

Pero hasta ahora no se ha informado que el presidente cancele sus vacaciones, que completará en Andorra sin solucionar la crisis en Ceuta.

Según el diario La Razón, la visita se extenderá hasta el domingo 30 de agosto antes del comienzo del curso político.

El destino elegido, añade, vuelve a ser el mismo de anteriores ocasiones: el exclusivo Sport Hotel Hermitage & Spa, un establecimiento de cinco estrellas de gran lujo situado en Soldeu.

Entretanto, Melchor León, quien es vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta y diputado del PSOE, el mismo partido de Sánchez, ha criticado la tardanza del Ejecutivo en afrontar la crisis. En unas declaraciones al programa Espejo Público, de Antena 3, dijo: "No soy sanchista, pero sí socialista. A estas alturas, el Gobierno no ha llamado a consultas a la embajadora de Marruecos", reprochó.

"Si no actuamos, pasará otra vez lo de Perejil"

En opinión de Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, al Gobierno de Marruecos "hay que tratarlo con firmeza".

Dezcallar desgranó en una entrevista reciente con el programa radial La Brújula, de Onda Cero, las herramientas con las que, en su opinión, cuenta Marruecos para empujar esta crisis.

Una es su "reivindicación permanente" ante el mundo de esos territorios (Ceuta Y Melilla) que no le pertenecen, y otro ardid es la diferencia de la renta per cápita abismal que existe entre los dos países. "A Marruecos le es muy fácil manipular a toda esa gente", señaló.

El también escritor y autor, entre otros libros, de las memorias "Valió la pena: Una vida entre diplomáticos y espías" (2015), asegura que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español conocía que estaban preparando una entrada masiva a Ceuta, cifrada por el presidente Vivas en más de 80.000 personas, el equivalente de la población de este territorio español de 19 kilómetros cuadrados.

"Claro que lo sabían, esto no es una 'patera' movida por una mafia", sentenció y añadió que se trata de "un atentado contra nuestra integridad nacional, que deriva en una crisis humanitaria, que a su vez provocará crisis interna en el reparto de los niños" inmigrantes.

Dezcallar recordó la crisis diplomática de 2002 cuando Marruecos ocupó el islote español de Perejil:

"Tuvimos que pararle los pies y nos garantizó 20 años de tranquilidad. Pero si no actuamos ahora se volverá a repetir", vaticinó el diplomático.

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