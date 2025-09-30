martes 30  de  septiembre 2025
ANÁLISIS

La exclusión de Taiwán perjudica la seguridad de la aviación civil

El importante apoyo a Taiwán en la ICAO se suma a muchos otros respaldos de Estados Unidos e Israel a la participación de su aliado asiático en las organizaciones que conforman Naciones Unidas

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Luis Zuniga by Castrope Especial 20 de Mayo.jpg
Por LUIS ZÚÑIGA

En la asamblea de la Organización Internacional de la Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés), el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, expresó el respaldo de Washington al deseo y derecho de Taiwán de participar en las deliberaciones y discusiones técnicas. Además, aseveró que no debe haber espacio para la política en asuntos de seguridad aérea.

El importante apoyo a Taiwán en la ICAO se suma a muchos otros respaldos de Estados Unidos e Israel a la participación de su aliado asiático en las organizaciones que conforman Naciones Unidas.

Lee además
taiwan y belice: un modelo de cooperacion frente al desencanto hondureno con china
Opinión

Taiwán y Belice: Un modelo de cooperación frente al desencanto hondureño con China
Imagen de las banderas de Estados Unidos y de China en la mesa del diálogo comercial en Londres.
TENSIÓN

China critica la visita de un senador de EEUU a Taiwán y asegura que "socava su soberanía"

A finales de julio, 72 miembros del Parlamento de Israel pidieron la inclusión de Taiwán en las organizaciones internacionales. La declaración elogia a Taiwán como una democracia vibrante, comprometida con la promoción de los valores de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y el respeto a la ley. Los parlamentarios de partidos del gobierno y la oposición calificaron de injustificadas e irresponsables las exclusiones de Taiwán de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil.

Una de las primeras decisiones tomadas por la administración del presidente Donald Trump, en febrero de 2025, fue la emisión de una Hoja Informativa sobre política exterior. El Departamento de Estado apoyó la significativa participación de Taiwán en las organizaciones internacionales, incluida su membresía donde fuera aplicable. En esa declaración, la administración comenzó a identificar a la República Popular de China como “China” y suprimió una frase donde Estados Unidos no apoyaba la independencia de Taiwán.

La referencia del secretario de Transportes norteamericano se debió a las palabras del subadministrador de la Aviación Civil de China comunista, Liang Nan, cuando repitió la misma letanía de que “Taiwán es parte de la República Popular China”.

Una vez más, el régimen de Pekín recurre a un argumento falso para imponer su narrativa. La verdad histórica es que la revolución armada de Mao Zedong contra el gobierno de la República de China, logró desplazarlo, primero de Pekín hacia el sur, y finalmente hacia Taiwán. Todos los ataques de Mao para ocupar Taiwán fracasaron. Unos dos millones de soldados se hicieron fuertes en la isla y Taiwán permaneció como territorio de la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán.

Cuando Mao decidió convertir en comunista la zona que conquistó, en noviembre de 1949, Taiwán permanecía como un territorio de la República de China y bajo el control de sus Fuerzas Armadas, como lo ha estado hasta el día de hoy.

La exclusión de Taiwán termina perjudicando los objetivos de seguridad de la aviación civil. Así lo hizo saber el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés al calificar de absurdo e irresponsable que la ICAO excluya al país. Taiwán, agrega la declaración, añadiría integridad y seguridad al sistema global de aviación civil, ya que su región informativa controla anualmente más de un millón de vuelos civiles.

La última participación de Taiwán en las reuniones de ICAO tuvo lugar en 2013, antes que Xi Jinping impusiera la exclusión de las organizaciones internacionales.

* Luis Zúñiga es analista político y exdiplomático.

Temas
Te puede interesar

Luchar junto con Taiwán para la paz y la prosperidad global

Presentada "Gloria", la exposición del taiwanés Hsieh Sheng-Min que tiene puentes de diálogo interreligioso y cultural

Resumen de un par de semanas en septiembre. China: ¿Hacia arriba o hacia abajo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
FALLA CARCELARIA

Liberan por error en Miami-Dade a asesino sentenciado a cadena perpetua

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
EEUU

Fiscal general anuncia despliegue de una "Fuerza de Protección de ICE" ante aumento de ataques contra agentes

Te puede interesar

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Foto referencial. Mujer en una de las edificaciones de La Habana. 
REPORTAJE

Cuba: Hoteles de lujo para turistas y contenedores como solución al déficit de viviendas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"