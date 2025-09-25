Resumen de un par de semanas en septiembre. China: ¿Hacia arriba o hacia abajo?

Ya sea que quieras comenzar con los logros militares, los problemas internos económicos o lo que está ocurriendo geopolíticamente, tienes más que un banquete de tres platos…

Guerra tecnológica La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

La nave insignia de la Marina del PLA, CV-18 Fujian, catapultó con éxito tres diferentes aeronaves de ala fija por primera vez. A eso se suma el primer paso del Fujian a través del Estrecho de Taiwán el 11 y 12 de septiembre de este mes. Así que, en solo diez días, el Fujian está encabezando titulares.

Las tres aeronaves —el caza furtivo de quinta generación J-35, el avión de ataque J-15 y el avión de alerta temprana y control KJ-600, que ya habíamos asociado como parte del complemento del Fujian— fueron catapultadas con éxito.

Si le sumamos el hecho de que todas fueron presentadas en el desfile por el 80.º aniversario en Beijing, que es como la consumación de lo pronosticado en el desfile del 3 de septiembre. A los chinos les encanta presentar una historia mientras se desarrolla y llevarte hasta su realización.

Ahí lo tienes: el portaaviones más grande construido en Asia desde la Segunda Guerra Mundial, a solo tres años de haber sido lanzado, está en pruebas, logrando una hazaña que solo un portaaviones estadounidense ha hecho antes (USS Gerald Ford CVN 78): operar y lanzar usando catapultas EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Ambos tienen cazas furtivos y están a la vanguardia de la evolución de los portaaviones.

Pero todo esto no ha pasado sin reacciones regionales. India está actualizando sus portaaviones con cazas Rafale franceses para ampliar su alcance en el Océano Índico; Japón también está convirtiendo dos destructores de helicópteros para acomodar jets F-35B; e Indonesia está buscando la compra de un portaaviones italiano retirado para convertirlo en una nave nodriza de drones equipada con drones turcos.

Así que, llamemos a esto el aperitivo y pasemos a otra historia. ¿A quién creer? ¿Qué podemos extraer del doble discurso?

El ministro de Defensa renovó sus amenazas de tomar Taiwán durante su discurso de bienvenida en el Foro Xiangshan de Beijing. Este evento anual reúne a más de 500 académicos y personal militar de 60 países en una llamada conferencia de seguridad regional.

Su declaración inicial incluyó: “…la restauración de Taiwán a China es parte del orden internacional posterior a la guerra…” Así que si eso marcó el tono para este año, es algo que Xi Jinping mencionó durante el desfile. Una vez más, China nos cuenta una historia y la reitera continuamente.

Continuó diciendo: “…Taiwán ha sido gobernado separadamente de China desde 1949 —es una provincia separatista, y el uso de la fuerza para ponerla bajo su control no ha sido descartado…”

Luego cambia y dice: “…El ejército chino está listo para trabajar con todas las partes para servir como una fuerza por la paz, estabilidad y progreso global,” y vuelve a decir: “…solo nombrando la acción y no los comportamientos tales como interferencia militar externa, búsqueda de esferas de influencia y coerción a otros para tomar partido.” ¿Hola? ¿De quién estás hablando? Continuó llamando a esas acciones un medio para “sumergir a la comunidad internacional en caos y conflicto”.

Concluyó diciendo: “…China nunca permitiría que los intentos separatistas por la independencia de Taiwán tengan éxito” y que está lista para frustrar “cualquier interferencia militar externa…” Así que considera esto el segundo plato: la sopa.

Antes del plato principal, tomemos un antipasto:

Xiaomi, un importante fabricante de sedanes eléctricos, ha retirado 117.000 sedanes SU7 para corregir un posible fallo de seguridad en su sistema de asistencia al conductor. Esto se convierte en su retiro más grande hasta la fecha. Básicamente, casi un tercio de la producción total desde marzo de 2024 —hace apenas 18 meses.

Su forma de solucionar este problema es enviando actualizaciones de software OTA (over-the-air) para corregir el riesgo, evitando el reemplazo de piezas. Comparémoslo con un retiro de productos en EE.UU.

La primera planta europea de imanes de tierras raras acaba de abrir en Estonia, y según su CEO, se espera triplicar la producción en la primera década. Al igual que EE.UU., Europa también busca reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas. El conglomerado canadiense que abrió la planta ya se ha alineado con importantes proveedores automotrices alemanes (Schaeffler y Bosch).

Aun con todo esto, las ventas de imanes de tierras raras de China en agosto aumentaron un 21% entre julio y agosto, mientras que, por otro lado, perdió un 5% frente a EEUU. Como recordatorio, estos minerales se usan para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipos militares.

Así que, por un lado, China recupera un tercio de la demanda de mercado perdida frente a EEUU y aumenta ventas a Europa. ¿Para cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos? La planta en Estonia eventualmente podría cubrir esa brecha en tres años.

Ahora, entrando en un tema cercano al corazón del pueblo chino… el desempleo ha golpeado fuerte a las generaciones más jóvenes. En toda la industria, la mayor empresa solar de China ha reducido más de un tercio de su personal, y Citibank a más de 3.500 empleados en Shanghái. Como en muchas otras partes del mundo, los graduados universitarios ingresan al mercado laboral con pocas expectativas de conseguir empleo. Este año, se espera que unos 12,2 millones entren a la fuerza laboral.

Para quienes aman la IA, miren por encima del hombro; también podrían ser reemplazados. Y sí, muchas industrias ya lo están haciendo. La juventud se siente muy incierta sobre un futuro próspero.

A medida que un tema se cruza con otro, se espera que las tasas de natalidad bajen. La manufactura incluso está siendo robotizada, y la automatización está eliminando empleos de nivel inicial en toda la economía. Así que, no es un futuro brillante cuando cada año se suman otros 12,2 millones de graduados jóvenes con muy pocas esperanzas. Las tasas recientes de desempleo juvenil rondan el 18,9%, y saben que las cosas no mejorarán pronto. Y no, no habrá un giro rápido en la economía en el corto plazo.

Y ahora, el plato principal, la comida real:

Xi y Trump tuvieron una llamada telefónica en la que abordaron una amplia gama de temas, incluido llegar a un acuerdo sobre TikTok y, en consecuencia, reunirse en Corea del Sur en octubre para una conversación cara a cara.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que él y el líder chino Xi Jinping hicieron avances sobre un acuerdo de TikTok y se reunirían cara a cara en seis semanas en Corea del Sur para discutir comercio, drogas ilícitas y la guerra de Rusia en Ucrania.

Este es un intento obvio de reducir tensiones entre dos superpotencias que tienen los mayores acuerdos comerciales y están en serios desacuerdos sobre varios temas comerciales, arancelarios y geopolíticos.

Así que el próximo encuentro cara a cara en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur el próximo mes sería ideal para llegar a un acuerdo sobre algunos de estos temas clave. Si todo va bien, Trump visitaría China el próximo año, y Xi también visitaría EE.UU. después.

Cabe destacar que Trump no mencionó aumentar los aranceles sobre China como lo hizo con India por comprar petróleo ruso, pero sí mencionó anteriormente que si los países europeos aumentaban los aranceles sobre China, ayudaría a terminar la guerra de Rusia en Ucrania.

Y para llegar a esta cumbre a fines de octubre con algo sobre lo que acordar, funcionarios de EE.UU. y China sostuvieron conversaciones esta semana sobre algunos de los múltiples asuntos que enfrentan ambos países en Madrid.

Legisladores estadounidenses también visitaron China para mejorar la cooperación militar, dijo el lunes una delegación bipartidista del Congreso en una reunión con el ministro de Defensa chino en Beijing. Esta es la primera visita oficial de la Cámara de Representantes desde 2019, antes de la pandemia de COVID. El Senado envió una delegación en 2023. El objetivo ha sido suavizar tensiones sobre comercio, drogas, tecnología y comunicaciones de defensa.

El grupo se reunió con el ministro de Defensa chino Dong Jun y por separado con el viceprimer ministro He Lifeng después de mantener conversaciones con el primer ministro Li Qiang. EE.UU. y China tenían una línea directa militar antes de agosto de 2022, cuando Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara, visitó Taiwán. Esa línea directa se cortó y se restableció en noviembre de 2023.

El objetivo de la visita también es prevenir encuentros cercanos, como los vistos en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán.

Funcionarios estadounidenses y chinos han sostenido cuatro rondas de conversaciones comerciales entre mayo y septiembre. Ambas partes pausaron los altos aranceles y se retiraron de los estrictos controles de exportación. Mucho queda por hacer en restricciones a la exportación de tecnología.

Como producto de la guerra contra las drogas y del aparente fracaso para limitar las exportaciones de químicos precursores del fentanilo, que se producen predominantemente en China y se envían a México, también entra en juego el 20% adicional de arancel final.

China no se quedó de brazos cruzados y respondió imponiendo aranceles adicionales del 10 al 15% sobre productos agrícolas estadounidenses. Esto ha afectado las ventas agrícolas estadounidenses a China, donde más de la mitad de las ventas cayeron como consecuencia de esta guerra arancelaria. Es vital atender el problema de los químicos precursores del fentanilo, ya que el resultado final ha afectado las ventas agrícolas estadounidenses.

Así que ahí lo tienes: un banquete de cuatro platos con elementos de dos semanas de actividad geopolítica, negociaciones y posturas. El postre y el cordial dependen de ti cuando se conozca el resultado al entrar en otoño y ver si estas negociaciones conducen a un progreso real en comercio, aranceles y cuán exitoso será el encuentro cara a cara entre Trump y Xi.

Referencias

AP News. (18 de septiembre de 2025). El ministro de Defensa de China renueva amenazas de tomar Taiwán mientras inaugura foro de seguridad. https://apnews.com/article/china-taiwan-xiangshan-forum-dong-jun-5d82126b58ad660a9b901f62372beeb0

AP News. (22 de septiembre de 2025). Trump dice que él y Xi se reunirán en Corea del Sur en las próximas semanas y que luego irá a China. https://apnews.com/article/trump-xi-tiktok-china-united-states-e6b6334aef2946b5b8c809be4240cad1e

AP News. (22 de septiembre de 2025). Legisladores estadounidenses que visitan China buscan mejorar la cooperación militar. https://apnews.com/article/china-us-military-congressinal-smith-8fbe82995c6c58b8cb07fb293c2ca884

AP News. (23 de septiembre de 2025). EE.UU. y China ‘hablan uno al lado del otro’ sobre temas clave, dice legislador estadounidense que visita Beijing. https://apnews.com/article/us-china-visit-house-representatives-2f9d4f1568ce62f8af9e21fc47cc3e01

China Economic Review. (19 de septiembre de 2025). Movimiento… pero ¿hacia dónde? https://chinaeconomicreview.substack.com/p/movement-but-where?utm_campaign=email-half-post&r=5qpmj4&utm_source=substack&utm_medium=email

China Economic Review. (22 de septiembre de 2025). Abre la primera planta europea de imanes de tierras raras… Trump y Xi mantienen llamada… Xiaomi retira 117,000 SU7 EV en China. https://chinaeconomicreview.substack.com/p/europes-first-rare-earth-magnets?utm_source=post-email-title&publication_id=2674446&post_id=174230626&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=5qpmj4&triedRedirect=true&utm_medium=email

Newsweek. (22 de septiembre de 2025). China logra importante avance en portaaviones. https://www.newsweek.com/china-achieves-major-aircraft-carrier-breakthrough-2133580

South China Morning Post. (22 de septiembre de 2025). Lanzamiento histórico del jet furtivo J-35 desde el portaaviones Fujian de China. https://www.scmp.com/news/china/military/article/3326424/landmark-launch-chinas-j-35-stealth-jet-fujian-aircraft-carrier?module=top_story&pgtype=homepage

USNI News. (22 de septiembre de 2025). El portaaviones chino Fujian lanza jet furtivo y avión de alerta temprana en pruebas de catapulta. https://news.usni.org/2025/09/22/chinese-aircraft-carrier-fujian-launches-stealth-jet-early-warning-aircraft-in-catapult-tests

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).