lunes 20  de  abril 2026
REDES SOCIALES

La justicia francesa convoca a Elon Musk en investigación sobre X

Elon Musk, dueño de X, es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos

Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink, y la red social X.

Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink, y la red social X.

MANDEL NGAN/ AFP

PARÍS.-La justicia francesa convocó al multimillonario Elon Musk para una declaración voluntaria este lunes en París, en el marco de una investigación sobre su red social X, aunque no está claro si comparecerá.

X es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política de Francia.

Lee además
Elon Musk, el exitoso empresario convertido en fiel defensor de los valores conservadores.
TECNOLOGíA

Musk fusiona xAI con SpaceX en un intento por construir centros de datos espaciales
El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
FORBES

Musk duplica su fortuna y se mantiene como el más rico del mundo

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos".

En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Elon Musk para una declaración voluntaria, así como a la ex directora general Linda Yaccarino, como "gestores" de X en el momento de los hechos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como testigos".

La eventual ausencia de Musk y de Yaccarino "no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", precisó el sábado la fiscalía.

Las autoridades no han ofrecido ningún detalle sobre el lugar ni la hora de sus comparecencias.

Musk recibió este lunes el apoyo del cofundador de Telegram, Pavel Durov, a quien también investiga la justicia francesa por actividades ilegales en su plataforma.

"La Francia de [Emmanuel] Macron está perdiendo legitimidad al utilizar las investigaciones penales como arma para reprimir la libertad de expresión y la privacidad", escribió Durov en Telegram y X.

La investigación sobre X en Francia se inscribe en una reacción internacional más amplia contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas.

Este asistente de IA generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una oenegé de lucha contra la desinformación.

A finales de enero, la Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Activistas conectan a los iraníes a internet a través del Starlink de Elon Musk

María Corina Machado plantea inversión con justicia para la reconstrucción energética en Venezuela

Europol localiza a 45 niños ucranianos trasladados a la fuerza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

Esta fotografía, distribuida por la Armada de los Estados Unidos el 17 de abril de 2026 por la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Central de los Estados Unidos, muestra al USS Abraham Lincoln (izquierda) realizando operaciones de bloqueo en el Mar Arábigo el 16 de abril de 2026.
GUERRA

Destructor de EEUU ataca carguero iraní que buscaba evadir bloqueo en el Golfo de Omán

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Te puede interesar

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

El papa León XIV (C) saluda a la multitud a su llegada para dirigir el rezo del Santo Rosario en la explanada frente al Santuario Mama Muxima en Muxima, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026. 
GIRA MUNDIAL

El papa León XIV dice que toda forma de opresión, violencia o explotación niega el cristianismo