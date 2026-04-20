La justicia francesa convoca a Elon Musk en investigación sobre X

Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink, y la red social X.

PARÍS. -La justicia francesa convocó al multimillonario Elon Musk para una declaración voluntaria este lunes en París, en el marco de una investigación sobre su red social X, aunque no está claro si comparecerá.

X es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política de Francia.

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Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos".

En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Elon Musk para una declaración voluntaria, así como a la ex directora general Linda Yaccarino, como "gestores" de X en el momento de los hechos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como testigos".

La eventual ausencia de Musk y de Yaccarino "no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", precisó el sábado la fiscalía.

Las autoridades no han ofrecido ningún detalle sobre el lugar ni la hora de sus comparecencias.

Musk recibió este lunes el apoyo del cofundador de Telegram, Pavel Durov, a quien también investiga la justicia francesa por actividades ilegales en su plataforma.

"La Francia de [Emmanuel] Macron está perdiendo legitimidad al utilizar las investigaciones penales como arma para reprimir la libertad de expresión y la privacidad", escribió Durov en Telegram y X.

La investigación sobre X en Francia se inscribe en una reacción internacional más amplia contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas.

Este asistente de IA generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una oenegé de lucha contra la desinformación.

A finales de enero, la Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.

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FUENTE: Con información de AFP