Polémica campaña de IKEA España desata críticas por sus ataques a la familia tradicional

Criticos de la publicidad de Ikea España afirman que la firma sueca a "traicionado" a sus clientes tradicionales.( IKEA)

MADRID. La multinacional sueca IKEA, vendedora de muebles, ha generado una fuerte controversia en España tras el lanzamiento de su campaña publicitaria por su 30º aniversario, titulada “Viva el poder del hogar”. El anuncio, desarrollado por la agencia McCann Madrid, ha sido interpretado por sectores defensores de la familia tradicional como un ataque directo a sus valores e ideología.

La campaña señala como “barreras y prejuicios” a superar conceptos como el matrimonio entre un hombre y una mujer o la necesidad de una pareja estable para formar un hogar. En su lugar, el spot defiende como avances sociales los nuevos modelos familiares, tales como el matrimonio homosexual y la maternidad en solitario.

La campaña no se limita a mostrar diversidad: señala y condena el modelo que ha sostenido la civilización occidental durante siglos. Presenta los cambios sociales —matrimonio homosexual, maternidad en solitario, ruptura de roles— como avances indiscutibles, y a quienes defienden la familia natural como personas atrasadas que se aferran a “prejuicios”.

Críticos de la iniciativa argumentan que la empresa está haciendo “activismo cultural” alineado con la denominada “agenda woke”, equiparando la estructura familiar natural (padre, madre e hijos) con un obstáculo obsoleto del pasado. Asimismo, recuerdan que la familia tradicional sigue siendo, según diversos estudios, la base que mejor garantiza la estabilidad emocional y económica de los menores.

La traición

Ante lo que consideran una “traición” hacia los clientes tradicionales que han sostenido a la marca durante tres décadas, diversos colectivos han hecho un llamamiento al boicot comercial bajo el lema “No compres donde te desprecian”. Los afectados exigen a IKEA la retirada inmediata del anuncio y una disculpa pública, advirtiendo que la empresa podría sufrir pérdidas económicas similares a las de otras marcas que adoptaron estrategias publicitarias similares.

“La familia tradicional no es un prejuicio que haya que desmontar. Es la base de una sociedad sana, libre y próspera. Quien la ataca, ataca el futuro de nuestros hijos, señalan los críticos de la publicidad”, dicen los críticos.

FUENTE: Con informaciòn de Gateway Hispanic