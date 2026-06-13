sábado 13  de  junio 2026
MERCADEO

Polémica campaña de IKEA España desata críticas por sus ataques a la familia tradicional

Los críticos, de esta forma de marketing, exigen a IKEA que retire el enuncio de inmediato y una disculpa pública. Amenazan con hacerle un boicot a la firma

Criticos de la publicidad de Ikea España afirman que la firma sueca a traicionado a sus clientes tradicionales.( IKEA)

Criticos de la publicidad de Ikea España afirman que la firma sueca a "traicionado" a sus clientes tradicionales.( IKEA)

(CORTESÍA: www.expansion.com)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. La multinacional sueca IKEA, vendedora de muebles, ha generado una fuerte controversia en España tras el lanzamiento de su campaña publicitaria por su 30º aniversario, titulada “Viva el poder del hogar”. El anuncio, desarrollado por la agencia McCann Madrid, ha sido interpretado por sectores defensores de la familia tradicional como un ataque directo a sus valores e ideología.

La campaña señala como “barreras y prejuicios” a superar conceptos como el matrimonio entre un hombre y una mujer o la necesidad de una pareja estable para formar un hogar. En su lugar, el spot defiende como avances sociales los nuevos modelos familiares, tales como el matrimonio homosexual y la maternidad en solitario.

Lee además
Varios carritos frente a una tienda IKEA en Duisburg, Alemania, el jueves 19 de marzo de 2020. 

Ikea comprará muebles usados para reventa o reciclado
La gente hace fila para ingresar a una tienda de H&M y comprar artículos en oferta en el centro comercial Aviapark en Moscú, Rusia, el martes 9 de agosto de 2022. 
Invasión rusa

H&M e IKEA rematan su inventario para irse de Rusia por la guerra

La campaña no se limita a mostrar diversidad: señala y condena el modelo que ha sostenido la civilización occidental durante siglos. Presenta los cambios sociales —matrimonio homosexual, maternidad en solitario, ruptura de roles— como avances indiscutibles, y a quienes defienden la familia natural como personas atrasadas que se aferran a “prejuicios”.

Críticos de la iniciativa argumentan que la empresa está haciendo “activismo cultural” alineado con la denominada “agenda woke”, equiparando la estructura familiar natural (padre, madre e hijos) con un obstáculo obsoleto del pasado. Asimismo, recuerdan que la familia tradicional sigue siendo, según diversos estudios, la base que mejor garantiza la estabilidad emocional y económica de los menores.

La traición

Ante lo que consideran una “traición” hacia los clientes tradicionales que han sostenido a la marca durante tres décadas, diversos colectivos han hecho un llamamiento al boicot comercial bajo el lema “No compres donde te desprecian”. Los afectados exigen a IKEA la retirada inmediata del anuncio y una disculpa pública, advirtiendo que la empresa podría sufrir pérdidas económicas similares a las de otras marcas que adoptaron estrategias publicitarias similares.

“La familia tradicional no es un prejuicio que haya que desmontar. Es la base de una sociedad sana, libre y próspera. Quien la ataca, ataca el futuro de nuestros hijos, señalan los críticos de la publicidad”, dicen los críticos.

FUENTE: Con informaciòn de Gateway Hispanic

Temas
Te puede interesar

Documental denuncia cómo Ikea promueve la explotación de bosques

EEUU e Irán confirman posible pacto entre dudas de otro boicot de los militares islámicos

Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.
VENEZUELA

Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Imagen referencial.
Perspectiva

El imperio del castrismo se desmorona

El Bayfront Park está ubicado en 301 N. Biscayne Blvd., en el Downtown Miami. 
MUNDIAL 2026

Miami ofrece fiesta gratuita para seguir el fútbol desde el corazón de la ciudad

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua. 
Narcoterrorismo

EEUU afirma que la muerte del jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

Te puede interesar

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán confirman posible pacto entre dudas de otro boicot de los militares islámicos

Por Leonardo Morales
Portada del libro sobre Ric Prado. 
RESEÑA

Ric Prado: Un héroe de primera línea forjado en exilio y combates

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua. 
Narcoterrorismo

EEUU afirma que la muerte del jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

El presidente Donald J. Trump responde a preguntas de periodistas en el Air Force One.
Negociaciones

Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El puerto de Miami es uno de los principales motores económicos del condado Miami-Dade.
MANZANA DE LA DISCORDIA

Crisis acecha a la terminal de cruceros de Miami