Musk se reafirma como el mayor billonario del mundo con las acciones de SpaceX

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más de un 20% hasta los 166 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al exitoso empresario en el mayor billonario del mundo.

Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

Guerra Trump asegura que EEUU se apoderará de las principales terminales petroleras de Irán

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

"SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.

"Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió.

El gran puñal contra el progresismo

Musk dejó de ser el cerebro mimado por la izquierda globalista y progresista cuando cambió su tendencia política a favor del conservadurismo y su apoyo directo a Trump.

A partir de este momento, Musk se convirtió en el peor puñal para la agenda radical del Partido Demócrata en EEUU y para el izquierdismo socialista en Europa y Asia.

Ahora para los medios de izquierda, el exitoso empresario es un controversial y polémico personaje. Para la derecha es el ídolo y genio de la tecnología que se tranformó en defensor de la verdad, los derechos conservadores, el capitalismo occidental y las libertades.

Su apoyo directo al presidente Trump le ha generado un sinnúmero de calificativos de descrédito por parte de los nuevos demócratas en EEUU.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.

SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.

La expansión de SpaceX

El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

Esta salida a bolsa se produce poco más de un año después de que Musk dejara la administración del presidente Donald Trump, tras liderar durante meses la iniciativa anticorrupción DOGE para recortar el gasto público, todo ello mientras compaginaba sus funciones como director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El apoyo de Musk a Trump y a los populistas de derecha en Europa —sumado a una larga lista de comentarios incendiarios en X— ha transformado al empresario en una figura que genera profunda división.

Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.

FUENTE: Con información de AFP.