Los alimentos ultraprocesados podrían afectar la salud sexual masculina, según especialista

MADRID -- El consumo de alimentos ultraprocesados puede poner en riesgo la salud sexual masculina, advierte el doctor François Peinado, experto en cirugía reconstructiva del pene y salud sexual del varón.

Destacó que “las dietas ricas en estos productos se relacionan con alteraciones vasculares y metabólicas que pueden afectar a la función eréctil”.

SALUD Consumir alimentos ultraprocesados afecta la fertilidad en mujeres y hombres y en el desarrollo del feto

Daños al cuerpo que producen los alimentos ultraprocesados:

*Daño vascular y disfunción eréctil: la ingesta frecuente de ultraprocesados se vincula con inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo y daño en el endotelio (la capa interna de los vasos sanguíneos). Esto dificulta que las arterias del pene se dilaten adecuadamente para permitir el flujo sanguíneo necesario durante la erección.

*Señal de alerta cardiovascular: los problemas de erección asociados a una mala alimentación pueden actuar como una manifestación temprana de enfermedad vascular, presentándose en ocasiones años antes de un infarto o un ictus.

*Descenso de testosterona: las dietas ricas en estos productos favorecen la acumulación de grasa visceral, la cual actúa como un órgano endocrino que aumenta la actividad de la aromatasa (una enzima que convierte la testosterona en estrógenos). La caída de testosterona se traduce en menor deseo sexual, fatiga y pérdida de masa muscular.

*Disruptores endocrinos: Ciertos aditivos y componentes presentes en envases plásticos de alimentos industriales pueden interferir con la función hormonal del cuerpo.

No es solo un problema sexual

Peinado explicó que: “La disfunción eréctil no debe considerarse únicamente un problema sexual, pues los alimentos ultraprocesados pueden alterar mecanismos relacionados con el metabolismo, el control del apetito y la respuesta inflamatoria”.

Subrayó que los problemas de erección pueden ser una manifestación precoz de enfermedad vascular y, en muchos casos, aparecer años antes de un infarto de miocardio o un ictus.

“Muchos pacientes que acuden a consulta por problemas de erección presentan alteraciones metabólicas subyacentes, como resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, aumento del perímetro abdominal o hipertensión arterial", factores que “están estrechamente relacionados con dietas ricas en ultraprocesados”.

Manifestó que los patrones dietéticos basados en alimentos frescos y mínimamente procesados, como la dieta mediterránea, se asocian a una mejora de la función endotelial, una reducción de la inflamación, un mejor control metabólico y una potencial mejora de la función eréctil.

Por ello, considera que “no se trata de sustituir los tratamientos, sino de integrarlos en una visión más amplia”.

El especialista animó a reducir el consumo de esos productos. "La nutrición es, probablemente, una de las herramientas terapéuticas más potentes que tenemos, aunque no siempre la utilicemos con la misma intensidad que un fármaco", concluyó.

FUENTE: Con información de Europa Press