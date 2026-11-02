lunes 2  de  noviembre 2026
Elecciones

Trump llama a votar contra los candidatos demócratas, a los que tacha de "extremistas y peligrosos"

El mandatario dijo que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia y llamó a los estadounidenses a acudir a las urnas

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso marcando el final de la campaña de las elecciones de medio término, en el Lincoln Reflecting Pool en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso marcando el final de la campaña de las elecciones de medio término, en el Lincoln Reflecting Pool en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este lunes que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas".

El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.

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"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

"Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", advirtió antes de criticar a la formación del burro por ser "muy, muy corrupta".

Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", en referencia al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.

Trump llegó al estanque tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos.

Ciclo existencial

Trump afirmó que las elecciones legislativas de este martes abren un ciclo existencial para el Partido Republicano porque si la oposición demócrata gana ambas cámaras ahora y después la Presidencia en 2028, el país estará "acabado".

En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños de la Cámara Alta, 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros cargos locales.

"Vamos a ver qué pasa, pero, como dice Elon (Musk), si perdemos la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, este país está acabado", aseguró Trump en una entrevista con el programa de la columnista conservadora australiana Miranda Devine.

Según las encuestas, los demócratas podrían ganar la Cámara de Representantes y con menores posibilidades en el Senado. Por lo demás, Trump ha reiterado que, ocurra lo que ocurra, echará mano sin miramientos de su potestad de veto ejecutivo para bloquear cualquier proyecto de ley que presenten los demócratas si ganan la Cámara de Representantes.

"Me voy a convertir en míster Veto", afirmó el mandatario. "Tendrán que hablar conmigo y habrá que negociar, como siempre ha pasado", añadió.

Los logros

El inquilino de la Casa Blanca reivindicó la buena situación de la economía, porque "el país entero está creciendo aceleradamente". "Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", aseguró en referencia al precio del barril de crudo.

Así, auguró que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", recalcó sobre el conflicto bélico con Teherán.

Asimismo, resaltó el éxito de su intervención en Venezuela, "la conquista de Venezuela", según sus palabras. "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", añadió.

Trump se refirió también a la reforma impulsada por su Administración del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. "Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informen de esto", afirmó en tono jocoso.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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