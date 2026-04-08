miércoles 8  de  abril 2026
GUERRA

Macron solicita a Trump y Pezeshkian alto al fuego "creíble y duradero" que incluya a Líbano

El alto al fuego "debe abrir el camino a negociaciones globales capaces de garantizar la seguridad de todos en Oriente Próximo", dijo Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS. - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que el alto el fuego de 12 días alcanzado entre Irán y Estados Unidos se extienda al Líbano, donde murieron, al menos, 250 personas por ataques de Israel solo en la jornada de este miércoles. La solicitud de Macron fue hecha tras mantener conversaciones con sus homólogos iraní y estadounidense, Masud Pezeshkian y Donald Trump, respectivamente.

"He expresado mi esperanza de que el alto el fuego sea respetado plenamente por todas las partes beligerantes, en todas las zonas de enfrentamiento, incluido Líbano. Esta es una condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero. Debe abrir el camino a negociaciones globales capaces de garantizar la seguridad de todos en Oriente Próximo", dijo Macron en redes sociales.

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El jefe del Elíseo transmitió a Pezeshkian y Trump que "su decisión de aceptar un alto el fuego era la mejor posible". Dijo que, cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, "deberá abordar las preocupaciones suscitadas por los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como su política regional y sus acciones que obstaculizan la navegación por el estrecho de Ormuz".

Macron argumentó: "Así es como se puede construir una paz sólida y duradera, con el apoyo de todos aquellos que puedan contribuir a ella. Francia desempeñará plenamente su papel, en estrecha coordinación con sus socios de Oriente Próximo. Esto es también lo que he abordado hoy en mis conversaciones con los dirigentes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, el Líbano e Irak".

Reacción de Irán

Masud Pezeshkian, por su parte, defendió que el establecimiento de una alto el fuego en el Líbano es una de las "condiciones clave" del plan de su país para poner fin a un conflicto iniciado hace más de un mes a raíz de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

Trasladó al mandatario galo que el papel de Francia como uno de los garantes del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel en noviembre de 2024 "es importante en este momento".

El dirigente iraní recordó a Macron que la aceptación de alto el fuego por parte de Teherán es una "clara muestra de su responsabilidad y su firme voluntad de resolver los conflictos por la vía diplomática", según recoge la agencia de noticias iraní ISNA.

El Ejército de Israel ha acrecentado sus ataques contra Líbano, dejando más de 250 muertos y 1.100 heridos, coincidiendo con el anuncio de una tregua de 12 días entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la Casa Blanca aseguran que el acuerdo no incluye a Líbano, contradiciendo lo manifestado por las autoridades de Pakistán, país que se ha erigido en mediador y que albergará conversaciones entre Washington y Teherán este fin de semana.

FUENTE: Con información de Europa Press

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