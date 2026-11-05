jueves 5  de  noviembre 2026
DECLARACIÓN

María Corina Machado: metas de Cumbre Iberoamericana carecen de sentido sin libertad en sus países

La opositora de Venezuela y Nobel de la Paz ratificó en el comunicado "Declaración de Madrid" el compromiso por la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

@EdmundoGU
Por Elena Moreno

MIAMI.- María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, pidió a la XXX Cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid abrir sus espacios a la “inequívoca defensa y promoción” de la democracia y de los derechos humanos, en un mensaje dado a conocer por sus redes.

La petición de la Nobel de la Paz 2025 fue contundente, tras aplaudir la celebración del evento que reúne a presidentes y representantes de países iberoamericanos, entre ellos Venezuela, que deliberan sobre la cooperación digital y asistencia de desastres, entre otros temas

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“Tales metas carecen de sentido pleno si la libertad y el respeto de los derechos fundamentales no se asumen como condición previa y necesaria para la cooperación y proyección iberoamericana en el mundo”, expresó en el comunicado denominado Declaración de Madrid, suscrito en conjunto con el diplomático y presidente electo Edmundo González.

El mensaje fue dado a conocer por Machado en las redes, luego de que el canciller venezolano, Oliver Blanco, afirmó en su intervención que el país da “pasos” hacia una nueva etapa de transformación democrática” con las reformas legales, pero sin hacer referencia a las elecciones pautadas en 2027 en el marco de la relación con EEUU con miras a una transición.

Defensa de la democracia

"Renunciar a la defensa de tales valores significa tolerar, en silencio, la vulneración de los derechos más elementales de millones de iberoamericanos", afirma el comunicado.

Al reafirmar el compromiso con los valores en Venezuela y en Iberoamérica, Machado y González manifestaron su confianza en la "irreversibilidad" de la transición venezolana como resultado de la "sostenida y legítima presión popular".

"Ante la región sostenemos que ni Venezuela ni el continente serán verdaderamente libres mientras no lo sean también las repúblicas hermanas de Cuba y Nicaragua. No cejaremos nuestros esfuerzos hasta que toda Iberoamérica conviva en libertad plena", subrayaron.

Machado con el PP

María Corina Machado también sostuvo una conversación con el líder de la oposición de España por el partido conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por videoconferencia, y abordaron el tema de la fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela.

El PP informó en un comunicado que Núñez Feijoo le expresó su deseo de que los comicios sean en 2027 y de que puedan acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, en un contexto en el que "tanto Pedro Sánchez como Delcy Rodríguez están de salida".

Machado le agradeció al líder del PP el respaldo político que ha recibido tanto del partido español como del Partido Popular europeo y también la acogida que España ha ofrecido "a los cientos de miles de venezolanos obligados a abandonar su país", se informó

FUENTE: Con información de María Corina Machado red X, EFE

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