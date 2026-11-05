jueves 5  de  noviembre 2026
DIPLOMACIA

Taiwán asegura que el apoyo de EEUU a la isla sigue siendo "bipartidista"

En este sentido, ha afirmado que seguirán manteniendo contacto con los miembros del Congreso estadounidense, así como con el Pentágono para que "la venta de armas a Taiwán sigan estando en la agenda".

Imagen de un Puerto marítimo en Taiwán.

Imagen de un Puerto marítimo en Taiwán.

I-HWA CHENG/ AFP
Por Elena Moreno

El ministro de Defensa de Taiwán, Koo Li Hsiung, también conocido como Wellington Koo, aseguró este jueves que el apoyo de Estados Unidos a la isla sigue siendo "bipartidista" tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, conocidas como 'medio término', celebradas el martes en el país norteamericano, donde se han hecho con el control del Congreso.

Así ha respondido a la pregunta sobre un posible cambio de política respecto a Taipéi tras el cambio de poder. "El Congreso de Estados Unidos ha apoyado de forma consistente --y de forma bipartita-- los esfuerzos de Taiwán para mejorar sus capacidades de defensa", ha apuntado.

Lee además
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
DECLARACIÓN

María Corina Machado: metas de Cumbre Iberoamericana carecen de sentido sin libertad en sus países
En aeropuertos como el de Francia, aviones son inspeccionados por agentes, tras amenazas de bomba   
ALARMA AÉREA

Más de 15 aviones aterrizan de emergencia en aeropuertos de Europa por amenazas de bomba

En este sentido, ha afirmado que seguirán manteniendo contacto con los miembros del Congreso estadounidense, así como con el Pentágono para que "la venta de armas a Taiwán sigan estando en la agenda".

Sus palabras llegan después de que los demócratas se hayan hecho con una clara victoria en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses tras las 'midterms', por lo que el control del Congreso quedará en manos del Partido Demócrata el resto de mandato del presidente, Donald Trump, que se topará con más dificultades a la hora de sacar adelante sus proyectos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Régimen de Venezuela asegura que da "pasos" hacia la "transformación democrática"; no menciona elecciones

El estudio de ADN reescribe la historia de varias lenguas europeas y el origen vikingo

Secretario de Seguridad Nacional anuncia que las deportaciones de migrantes continuarán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
EEUU

Secretario de Seguridad Nacional anuncia que las deportaciones de migrantes continuarán

El gobernador Ron DeSantis habla con algunos residentes de Florida.
BUENA NOTICIA

DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero

Símbolos de los partidos demócrata y republicano. 
Política

Vance, Rubio y DeSantis, entre los nombres que se perfilan para suceder a Trump en 2028

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ANáLISIS

Trump ante un nuevo frente de batalla: la derrota republicana abre la puerta a una ofensiva demócrata en el Congreso

El alemán Alexander Zverev reacciona tras perder un punto en un partido contra el italiano Lorenzo Musetti, el 4 de noviembre de 2026.
TENIS

Zverev sucumbe ante Musetti en su primer partido como número uno del mundo

Te puede interesar

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento. 
LA BATALLA CONTINÚA

Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
Elecciones

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Maureen Porras y Fernanda Gomes.
ELECCIONES 2026

Doral: solo 16 votos separan a dos candidatas y mantienen en vilo un escaño del Concejo

En aeropuertos como el de Francia, aviones son inspeccionados por agentes, tras amenazas de bomba   
ALARMA AÉREA

Más de 15 aviones aterrizan de emergencia en aeropuertos de Europa por amenazas de bomba

El gobernador Ron DeSantis habla con algunos residentes de Florida.
BUENA NOTICIA

DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero