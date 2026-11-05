Taiwán asegura que el apoyo de EEUU a la isla sigue siendo "bipartidista"

El ministro de Defensa de Taiwán, Koo Li Hsiung, también conocido como Wellington Koo, aseguró este jueves que el apoyo de Estados Unidos a la isla sigue siendo "bipartidista" tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, conocidas como 'medio término', celebradas el martes en el país norteamericano, donde se han hecho con el control del Congreso.

Así ha respondido a la pregunta sobre un posible cambio de política respecto a Taipéi tras el cambio de poder. "El Congreso de Estados Unidos ha apoyado de forma consistente --y de forma bipartita-- los esfuerzos de Taiwán para mejorar sus capacidades de defensa", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que seguirán manteniendo contacto con los miembros del Congreso estadounidense, así como con el Pentágono para que "la venta de armas a Taiwán sigan estando en la agenda".

Sus palabras llegan después de que los demócratas se hayan hecho con una clara victoria en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses tras las 'midterms', por lo que el control del Congreso quedará en manos del Partido Demócrata el resto de mandato del presidente, Donald Trump, que se topará con más dificultades a la hora de sacar adelante sus proyectos.

FUENTE: Con información de Europa Press