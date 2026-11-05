Régimen de Venezuela asegura que da "pasos" hacia la "transformación democrática"; no menciona elecciones

Oliver Blanco, que se desempeñaba como viceministro para Europa y Norteamérica, es el nuevo canciller de Venezuela.

MADRID.- En su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid , el canciller Oliver Blanco, en presentación de la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, aseguró que el país da “pasos” hacia “una nueva etapa de transformación democrática, reconciliación nacional, reconstrucción institucional y recuperació n económica”.

Añadió que el proceso de “transformación” “representa una oportunidad no solamente para Venezuela, sino también para nuestra región”, en un intento por proyectar la imagen del país que todavía muestra lentitud en la toma de decisiones cruciales para las elecciones impulsadas por EEUU.

ESPAÑA Delcy Rodríguez no asiste a la Cumbre Iberoamericana ante la sombra de sanciones

El tema del proceso electoral no lo tocó.

Reconoció que el país bajo el régimen chavista vivió años de “una profunda crisis política, institucional y económica” que “separó familias y debilitó nuestros vínculos con el mundo”, se informó.

Venezuela en la Cumbre Iberoamericana

Al abordar el tema de la transformación de Venezuela, Blanco mencionó la renovación del Tribunal Supremo como uno de los acuerdos más importantes de las conversaciones que adelanta una delegación opositora liderada por Dinorah Figuera y la del chavismo representada por Jorge Rodríguez.

“Conforme al calendario acordado, Venezuela prevé contar con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de finalizar este año”, dijo, en evidente coincidencia con el plazo sugerido por el gobierno de EEUU en busca de la transición.

Ante los presidentes y representantes de 22 países de ambos lados del Atlántico presentes en la Cumbre, informó que el régimen solicitó asistencia técnica a la Unión Europea para “fortalecer el Estado de Derecho y modernizar nuestro sistema de justicia”, pero no aludió el apoyo estadounidense acordado con Caracas para la recuperación, según el reporte.

Pidió a Iberoamérica que apoye a Rodríguez en el proceso.

Recuperación con libertades a medias

En materia económica, el canciller hizo referencia a las reformas legislativas sobre las áreas de hidrocarburos y minería, así como la del sistema eléctrico que permitiría la inversión privada y con ello la restauración de la generación y transmisión de energía eléctrica que pondría cese a los recurrentes apagones.

Sobre esta ley, está previsto que el parlamento, de mayoría chavista, retome el debate definitivo tras haber diferido ayer la segunda discusión.

Otro de los “pasos” hacia la “transformación” es la Ley de Amnistía, según Blanco, la cual dijo benefició a “más de 8,000 personas”, cuando hay aún más de 400 presos políticos, según cifras de las ONG.

Además, señaló la reapertura del acceso a 38 portales informativos que estaban censurados y reformas como la Ley del Odio que “están llevando a cabo” y de otras que “vienen en camino”.

Afirmó que los venezolanos son los responsables del futuro del país, “con el acompañamiento constructivo de la comunidad internacional y desde el respeto a nuestra soberanía”.

También adelantó que Venezuela ratificará el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, instrumento que busca proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes.

FUENTE: Con información de agencias, Monitoreamos.com