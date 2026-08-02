domingo 2  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Más de 2.000 migrantes irregulares cruzan el Canal a Reino Unido tras la llegada de Burnham al poder

Burnham sostuvo esta semana que el plan del Gobierno para reducir la inmigración irregular "ha empezado a dar resultados", aunque admitió que todavía es necesario intensificar los esfuerzos.

El buque de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido Hurricane, que transporta a migrantes recogidos en el mar mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde Francia, llega a la Marina de Dover, en el sureste de Inglaterra, el 6 de marzo de 2025.

El buque de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido 'Hurricane', que transporta a migrantes recogidos en el mar mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde Francia, llega a la Marina de Dover, en el sureste de Inglaterra, el 6 de marzo de 2025.

AFP
El primer ministro británico, Andy Burnham, aparece en una imagen durante una visita a Bath, en el oeste de Inglaterra, el 22 de julio de 2026

El primer ministro británico, Andy Burnham, aparece en una imagen durante una visita a Bath, en el oeste de Inglaterra, el 22 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DUBLÍN — El Gobierno británico informó este domingo de que un total de 2.076 inmigrantes llegaron en pequeñas embarcaciones al país desde que el laborista Andy Burnham asumió el puesto de primer ministro el pasado 20 de julio en sustitución de Keir Starmer.

Los cruces en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha fluctúan debido a las condiciones meteorológicas, con picos durante los meses más cálidos del verano, recordó el ministerio.

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Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.
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"Este Gobierno —aseguró un portavoz ministerial— está intensificando sus esfuerzos para reducir los cruces en pequeñas embarcaciones, con un número récord de devoluciones de migrantes que llegaron por esta vía y una reducción del 12 % en las solicitudes de asilo".

El Ministerio del Interior indicó hoy en un comunicado que el número de personas que cruzaron de manera irregular el canal de la Mancha desde Francia en dirección al Reino Unido durante ese mismo periodo del año anterior se situó en 1.962. Asimismo, las autoridades señalaron que 14.526 inmigrantes llegaron por esa vía al Reino Unido desde el comienzo de este año, un 44 % y un 14 % menos que en ese periodo de 2025 y 2024, respectivamente.

Deportaciones

La fuente destacó que se han expulsado o deportado a casi 70.000 personas que se encontraban ilegalmente en el país, lo que supone un aumento del 41 %.

"Seguiremos avanzando para eliminar los incentivos que atraen a los inmigrantes en situación irregular", agregó la fuente, que citó también el "histórico acuerdo" firmado con Francia por la ministra del ramo, Shabana Mahmood, para "reforzar las operaciones de vigilancia en las playas y llevar ante la justicia a las redes de tráfico de personas".

El propio Burnham sostuvo esta semana que el plan del Gobierno para reducir la inmigración irregular "ha empezado a dar resultados", aunque admitió que todavía es necesario intensificar los esfuerzos.

"Aunque este es el periodo de mayor actividad del año en cuanto a los cruces, el número total de travesías ha disminuido y el número de personas expulsadas o retornadas ha aumentado", dijo el primer ministro el viernes.

FUENTE: Con información de EFE

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