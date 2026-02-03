martes 3  de  febrero 2026
CONFLICTO

Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en futuro gobierno de Gaza

El primer ministro Netanyahu puso "al día" al embajador de EEUU, Mike Huckabee, sobre "graves violaciones" de Agencia de la ONU para Refugiados de Palestina

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este martes que la Autoridad Palestina no participará "de modo alguno" en el futuro gobierno de la Franja de Gaza. La afirmación fue hecha durante una reunión con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

"El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no formará parte de la administración de la Fraja de Gaza de modo alguno", destacó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Lee además
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
ISRAEL

Netanyahu asegura que está por finalizar la primera fase del acuerdo de Gaza
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu
ENCUENTRO

Netanyahu se reúne con Trump en Florida

También se indicó que el primer ministro puso "al día" al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre las "graves violaciones" cometidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron este mismo martes el hallazgo de 110 proyectiles de mortero, entre otro armamento, oculto en mantas y cargamento humanitario de la UNRWA.

Decreto en Palestina

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, aprobó recientemente un decreto fijando el 1 de noviembre como fecha para las elecciones al Consejo Nacional Palestino, nombre oficial del Parlamento, tras firmar hace poco más de una semana otro decreto enmendando la ley para las elecciones locales, cambio que podría apartar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estos comicios, previstos para el 25 de abril.

El decreto fue suscrito firmado en medio de los trabajos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para traspasar sus competencias en Gaza al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión del enclave, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro de la Franja tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Netanyahu ratifica que "quedan cosas por terminar" en Gaza, entre ellos el desarme de Hamás

Asesinan a Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Grave e inquietante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Te puede interesar

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por caso Epstein

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas