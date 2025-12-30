Netanyahu se reúne con Trump en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , se reúne este lunes con Donald Trump en Florida , en momentos en que el presidente de Estados Unidos presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

La reunión en el complejo Mar-a-Lago de Trump, la quinta entre los dos líderes que se celebra en Estados Unidos este año, se produce en un momento en el que funcionarios de la Casa Blanca temen que Israel y Hamás estén retrasando la aplicación de la segunda fase del alto el fuego.

Trump, que afirmó que este encuentro se celebra a petición de Netanyahu, estaría ansioso por anunciar antes de enero un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Reuniones precedentes

La oficina de Netanyahu informó que se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Florida antes de sus conversaciones con Trump este lunes

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Netanyahu conversará con Trump sobre la segunda fase del acuerdo, que implica garantizar que "Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada".

El brazo armado de Hamás reiteró el lunes que no entregará sus armas, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones del acuerdo de paz.

"Nuestro pueblo se está defendiendo y no entregará sus armas mientras siga la ocupación", afirmó la Brigada Ezzedine al Qassam en un mensaje de vídeo.

El grupo islamista confirmó también la muerte de su portavoz desde hace mucho tiempo, Abu Obeida, meses después de que Israel anunciara que había muerto en un ataque aéreo en Gaza el 30 de agosto.

Pero Netanyahu también intentará presionar a Trump para llevar a cabo más ataques contra el programa nuclear de Teherán por "el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos", afirmó Bedrosian.

La fase dos tiene que comenzar

La visita de Netanyahu corona días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir el fin de la invasión rusa.

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su administración y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, recibieron a altos funcionarios de los países mediadores Catar, Egipto y Turquía en Miami a principios de este mes.

El momento de la reunión con Netanyahu es "muy significativo", dijo Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz Alliance for Two States, quien ha participado en negociaciones secretas con Hamás.

"La fase dos tiene que empezar", declaró a la AFP. Añadió que cree "que los estadounidenses se dan cuenta de que ya es tarde porque Hamás ha tenido demasiado tiempo para restablecer su presencia".

La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Hamás ha devuelto a todos salvo el cuerpo de un rehén. Ambas partes denuncian frecuentes violaciones del alto el fuego.

Reiteradas violaciones de alto al fuego de Hamás

En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas.

Además, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino y se desplegará la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

El medio estadounidense Axios informó el viernes que Trump quiere convocar la primera reunión de un nuevo Consejo de Paz para Gaza, presidido por él, en el foro de Davos en Suiza, en enero.

Pero señaló que altos funcionarios de la Casa Blanca estaban cada vez más exasperados porque consideran que Netanyahu hace esfuerzos para frenar el proceso de paz.

"Cada vez hay más señales de que la administración estadounidense se está frustrando con Netanyahu", dijo Yossi Mekelberg, experto en Oriente Medio del centro de estudios con sede en Londres Chatham House.

"La pregunta es qué va a hacer al respecto (...) porque la fase dos ahora mismo no avanza", añadió.

Mekelberg señaló que Netanyahu trata de desviar la atención de Gaza hacia Irán justo cuando Israel entra en un año electoral.

"Todo está relacionado con mantenerse en el poder", aseguró sobre el veterano primer ministro israelí.

FUENTE: Con información de AFP.