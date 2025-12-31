miércoles 31  de  diciembre 2025
Netanyahu ratifica que "quedan cosas por terminar" en Gaza, entre ellos el desarme de Hamás

Benjamin Netanyahu prometió que conseguirán desarmar a Hamás de la totalidad de sus "60,000 rifles de asalto"

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró haber logrado "grandes cosas" en la Franja de Gaza, pero advirtió que aún hay otras "por terminar", en concreto, "desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que ha atribuido 20,000 combatientes, "todos armados con rifles Kalashnikov".

En una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax, Netanyahu señaló: "Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás". Insistió en que "eso es parte del acuerdo" mediado por la Administración de Donald Trump, quien "no pudo haber sido más explícito al respecto".

En ese contexto, prometió que conseguirán desarmar a Hamás de la totalidad de sus "60,000 rifles de asalto", una cifra que reiteró en otra entrevista el martes con la cadena Fox. Allí aseveró que "hay que confiscar todos estos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas, porque aún tienen cientos de kilómetros de túneles terroristas", lamentando que "Hamás se niega a hacerlo".

Netanyahu indicó que su Gobierno "dará una oportunidad" al plan de paz, también en lo referente al envío de una fuerza internacional de estabilización. "Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien", afirmó, antes de advertir que "si no, se hará de otra manera".

Atacar influencia de Irán

Por otra parte, Netanyahu resaltó, entre las "grandes cosas" alcanzadas por su Gobierno en los territorios palestinos ocupados y en Oriente Próximo, el "degradar a Irán, que (...) estaba ejerciendo su influencia por todas partes".

Una de estas partes es, según Netanyahu, Venezuela, país con el que también ha vinculado al partido-milicia chií libanés Hezbolá, apoyado por Teherán. "Aún queda trabajo por hacer con los aliados" iraníes, argumentó.

El mandatario israelí expresó que "no estaría" donde está "sin el apoyo del pueblo de Israel, que apoya ampliamente" sus políticas. "No vamos a permitir que estos ayatolás acaben con la historia judía", añadió.

Sus palabras llegaron un día después de que Trump, tras una reunión bilateral, declarase ante los medios de comunicación que "tiene que haber un desarme", en sintonía con lo expresado por Netanyahu.

FUENTE: Con información de Europa Press

