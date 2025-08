¿Nos preparamos para un bloqueo de Taiwán, similar a la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962?

En particular, los dos ejercicios anteriores de 2024 (Joint Sword 2024-1 y Joint Sword 2024-2) y el que se realizó a principios de 2025 (Strait Thunder 2025-1). A medida que nos acercamos a la fecha estimada, observamos un aumento de la actividad y un ensayo continuo, al igual que en muchas otras operaciones militares anteriores.

Este artículo examina varios estudios realizados tras el simulacro de guerra del CSIS en 2023 y ofrece información sobre la magnitud de este intento y las variables que podrían ser críticas en caso de un ataque. Finalmente, con base en los indicadores y alertas que han sido estudiados e incluso considerados como eventos clave, podemos inclinarnos hacia varios escenarios, ya sea una invasión a gran escala, un bloqueo o una cuarentena como objetivo inicial o final.

Las Fuerzas Especiales de Saddam Hussein y su personal clave ensayaron en secreto la invasión de Kuwait en 1989. La Operación Rayo (también conocida como Operación Yonatan) de 1976 también se ensayó antes del ataque final al aeropuerto de Entebbe el 3 de julio de 1976. En menos de seis días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las fuerzas especiales israelíes construyeron una maqueta del aeropuerto y ensayaron diligentemente su misión. Aquí tienen dos ejemplos de asaltos militares: uno con un año de planificación y otro en seis días. Al mismo tiempo, el EPL (Ejército Popular de Liberación) chino ha estado ensayando con ejercicios de fuego real durante años, y con mayor intensidad en los últimos tres.

¿Es todo esto una operación de engaño? ¿Intimidación? Invadir las "Zonas Grises" de Taiwán, es decir, sus aguas territoriales y espacio aéreo, con un aumento significativo de los recursos navales y aéreos a lo largo de los años, y proporcionar información significativa sobre objetivos para el fuego de contrabatería, también prepara a ambas partes para un conflicto.

Por lo tanto, si observamos un patrón continuo que parece conducir a una invasión anfibia de Taiwán, debemos determinar qué indicadores y advertencias se asocian con una posible invasión y evitar caer en un engaño tanto a nivel estratégico como operativo.

También debemos poner en perspectiva lo que China debe lograr y los desafíos que debe superar para lograr este objetivo. Una empresa de gran envergadura que implicará riesgo, engaño y rapidez, con coordinación y maniobrabilidad.

Un breve repaso de los desafíos que China debe superar para tener éxito en esta empresa. A pesar de la aparente cercanía al continente, el Día D en Normandía en 1944, Incheon en Corea en 1950 y la Tormenta del Desierto en Irak en 1991 contaron con un elemento de engaño que resultó ser un multiplicador de combate, salvando vidas, costos operativos y tiempo.

Una finta en la guerra, una sorpresa fundamental. Un engaño para obtener ventaja, como hizo la 1.ª División de Caballería durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991 en Wadi al-Batin, en la frontera entre Irak y Kuwait. Durante 11 días (del 13 al 24 de febrero de 1991), la 1.ª Caballería entró en Irak cada noche, cada día varios kilómetros más adentro, en misiones de búsqueda y destrucción. Todo ello acompañado de una preparación de artillería que duró más de una hora, y el apoyo de todas las unidades de artillería del 7.º Cuerpo mientras se posicionaban para el ataque final. Esto creó la percepción de que el avance principal vendría a través del Wadi (cauce seco del río), y el enemigo desplazó la mayor parte de su artillería en esa dirección, así como un par de divisiones de la Guardia Republicana en su defensa de segundo escalón. Una treta estratégica que llevamos a cabo, sin que la prensa lo supiera hasta después de la invasión. Y el resto del 7º Cuerpo en realidad entró con la opción del pase “Ave María”, donde las unidades entraron a través del sector occidental y rodearon a sus fuerzas.

Recuerden que toda esta postura de China también podría ser parte de una finta, una artimaña, un engaño que simula una operación de desembarco anfibio. Cuando en realidad podría ser una maniobra engañosa, y una operación aerotransportada o aeromóvil alternativa podría ser la verdadera fuerza de invasión. Se impone un bloqueo o cuarentena mientras continúan destruyendo instalaciones gubernamentales y militares hasta la rendición de las fuerzas taiwanesas.

Citando el artículo de Ian Easton «Por qué una invasión de Taiwán no se parecería en nada al Día D», el análisis de Ian identifica claramente las enormes diferencias entre ambos:

“...A diferencia de Normandía, el terreno costero aquí es el sueño de cualquier defensor. Taiwán solo tiene 14 pequeñas playas de invasión, todas rodeadas de acantilados y junglas urbanas…”. “...A diferencia de Normandía, el terreno costero aquí es el sueño de cualquier defensor. Taiwán solo tiene 14 pequeñas playas de invasión, todas rodeadas de acantilados y junglas urbanas…”.

Así, en su análisis, deja muy claro que el terreno, compuesto por colinas de granito (repleto de túneles y sistemas de búnkeres) y la multitud de islas periféricas, separadas del continente y fuertemente protegidas con misiles, cohetes y artillería, ofrecen un escenario muy diferente para una fuerza invasora que el del Día D de Normandía.

Continúa explicando cómo el accidentado terreno de la isla principal, con 258 picos de más de 3000 metros de altitud, supone otro desafío para la defensa continua y las insurgencias tras el ataque inicial. Reitera que el terreno costero aquí es el sueño de cualquier defensor hecho realidad. Además, repasa algunas construcciones únicas construidas para la protección contra terremotos y tifones, que en última instancia sirven como parte de las defensas.

El artículo de Ian, publicado en mayo de 2021, sigue vigente. Aborda la fuerza militar de Taiwán en tiempos de paz, de casi 190.000 hombres, y una gran fuerza de reserva compuesta principalmente por reclutas recientes que podía reunir hasta 450.000. Se estima que, en el peor de los casos, se podrían movilizar 260.000 reservistas para aumentar rápidamente el personal en servicio activo.

Una vez establecida esta premisa, se deben considerar los factores que intervienen y que exacerban o complican un asalto anfibio a gran escala.

Es necesario considerar que existen muchos otros factores en juego:

Tiempo de reacción y movilización de las reservas, rapidez con la que pueden responder a un llamado a filas nacional, la declaración del estado de emergencia, los sistemas de armas ya instalados, los misiles de largo alcance que forman parte de las defensas y que podrían interceptar buques y lanchas de desembarco.

La tecnología y el ciberespacio también son factores importantes, ya que ambos países son líderes mundiales y tienen ciudadanos residentes en ambos bandos que también sirven como posibles (operaciones Humint) con células durmientes o saboteadores.

Lecciones de la guerra entre Ucrania y Rusia

La eficacia de los drones en la guerra entre Ucrania y Rusia también será un factor en este enfrentamiento. Se aprendieron muchas lecciones de la integración de los drones en el combate y la multitud de funciones que desempeñan. La llegada de los láseres, las armas sónicas o lo que ahora se denominan armas de energía dirigida también entra en juego.

El uso de misiles hipersónicos, que a veces son extremadamente difíciles de bloquear o de usar contramedidas electrónicas antes del impacto, es una novedad en el campo de batalla, y su uso se repitió por primera vez durante la Guerra de Ucrania.

Un multiplicador de combate introducido recientemente: los misiles Harpoon

Además de los expertos del CSIS, a la simulación de guerra también asistieron John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh; Raja Krishnamoorthi, miembro de alto rango; y Rob Wittman, vicepresidente del Comité de las Fuerzas Armadas.

En abril, Wittman fue uno de los cuatro representantes estadounidenses que enviaron una carta instando al Comité de Asignaciones de la Cámara a asignar 165 millones de dólares estadounidenses para agilizar la entrega de misiles Harpoon a Taiwán.

Los legisladores afirmaron que los misiles deberían entregarse dentro de la "ventana Davidson", un término que se refiere al período 2021-2027, cuando el exjefe del Comando Indo-Pacífico de EE. UU., el almirante Phil Davidson, creía que una invasión china de Taiwán sería la más probable.

El año pasado, Bloomberg informó que Taiwán había comprado 400 misiles Harpoon de lanzamiento terrestre a Estados Unidos, completando así un acuerdo que el Congreso estadounidense aprobó en 2020.

El periódico taiwanés Liberty Times, en idioma chino, informó en septiembre que Taiwán había recibido una cantidad no especificada de misiles Harpoon, parte de un total de 128 misiles y 32 lanzadores que se entregarán para finales de 2026.

Y la pregunta clave sigue vigente: ¿cuándo reaccionará Estados Unidos? ¿Actuará en solitario? ¿Apoyarán también Japón y Corea del Sur? ¿Significará esto que Taiwán deberá actuar en solitario durante un tiempo? ¿Hasta cuándo reaccionarán los aliados?

Experiencia general en combate de ambos bandos

El EPL invadió Vietnam en 1979, durante 3 semanas y 6 días, cuando lanzó un ataque fronterizo sorpresa, controló algunas ciudades y luego se retiró. Fue prácticamente un asalto de infantería por tierra hace 46 años, nada que ver con una operación anfibia. Tampoco suelen entrenarse en escenarios complejos de armas combinadas. Por lo tanto, esa integración no se ha probado. Pero están intentando ponerla a prueba ahora con ejercicios recientes. Las Fuerzas Armadas de Taiwán se han entrenado con Estados Unidos desde 1980, y con mayor intensidad desde 2023. Japón también se ha ofrecido a entrenarlas. Estados Unidos mantuvo una Fuerza de Defensa de Taiwán desde 1954 hasta abril de 1979.

Fuerza invasora

Una proporción doctrinal clave para las operaciones de combate ofensivas es una proporción mínima de 3:1 entre la fuerza atacante y la defensora, lo cual se vuelve aún más crucial dada la geografía, las defensas naturales y los preparativos de Taiwán. Por lo tanto, para mantener la proporción de 3:1, el EPL tendría que reunir más de 1,3 millones de tropas, frente a las 450.000 defensoras estimadas. Otro desafío audaz en el Estrecho de Taiwán. Una vez más, dadas las características del terreno y la defensa, esta proporción podría ascender a 4:1 o 5:1.

Independientemente de la gran expansión de su flota de buques y lanchas de desembarco, la congestión del tráfico y el posible uso de señuelos (buques de otras flotas mercantes, petroleros, remolcadores, barcos pesqueros) también presentarían un problema de coordinación, dada la magnitud de esta operación en comparación con la enorme flota de apoyo del Día D.

Nadie cuestiona la enorme superioridad de fuerzas de China ni su potencial para sostener una operación como esta, sino su capacidad para ejecutar con violencia y eficacia en un corto período de tiempo. Si bien estos últimos tres años de simulacros de guerra les han proporcionado experiencia en maniobras y posicionamiento de fuerzas, nunca han estado bajo presión (recibiendo disparos); al final, la experiencia es la experiencia, y se aprende con el ensayo y la ejecución continuos.

Una vez más, la geografía, los ejercicios de defensa y la preparación de Taiwán representarán un desafío para el gran EPL chino. Para lograr el control operativo de una cabeza de playa o punto de entrada (aeropuerto) para operaciones aeromóviles, debe lograr esto, así como la supremacía aérea para proteger al resto de la fuerza invasora que flota en el Estrecho de Taiwán. No lograrlo sería muy costoso, y no poder apoyar el asalto aeromóvil inicial podría resultar en un fracaso o en un gran número de bajas.

Diversas estimaciones sobre el potencial real de insertar y desplegar tropas anfibias en Taiwán oscilan entre 8.000 al día, si se compara con el Día D. El asalto a Normandía contó con más de 131.000 soldados diarios, además de 24.000 paracaidistas adicionales. Taiwán también tendrá minas, submarinos de ataque desplegados, así como múltiples defensas aéreas y artillería costera en todas esas islas. Una mayor ayuda de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur podría incluso generar mayores tasas de desgaste de la fuerza invasora.

Según la estimación del CSIS para un posible asalto en 2026, se calculó una fuerza de invasión de aproximadamente 96 buques y 305 viajes en lanchas de desembarco. Cabe esperar que las oleadas anfibias posteriores se reduzcan continuamente. Si bien la aviación puede movilizar rápidamente grandes cantidades de tropas, no puede competir con el transporte marítimo para transportar las enormes cantidades de equipo y combustible que China necesitaría. Por lo tanto, China debe asegurar sus puertos marítimos o, de lo contrario, depender de la disminución de los volúmenes de equipo y suministros adicionales.

Asegurar los puertos marítimos, de los cuales existen 14 posibles emplazamientos, será un desafío monumental. Taiwán ha tenido tiempo de sobra para integrar las defensas con capas de minas, rompeolas y trampas explosivas de todo tipo. Dependiendo de sus intenciones, el tiempo de uso de estos emplazamientos como parte de las operaciones aeromóviles (T+24 o T+48) también afectaría el éxito de una fuerza de desembarco para concentrar suficientes fuerzas para tomar las playas y destruir las defensas iniciales.

Así, durante la primera semana, aproximadamente, la balanza se inclina a favor del defensor, que ha tenido varias décadas para prepararse para tal escenario. No poder asegurar suficientes puertos, playas y aeropuertos durante la primera semana podría ser muy costoso, ya que no se esperaría que Estados Unidos y otros aliados pudieran responder dentro del plazo, intentando agotar todos los recursos diplomáticos para detener la invasión.

Por lo tanto, cuando el CSIS realizó el simulacro de guerra, señalaron que, si no había participación de Estados Unidos, la invasión tendría éxito si Taiwán luchaba solo.

Citando a Mark y Matthew Cancian, junto con Eric Heginbotham, quienes escribieron en su estudio: «La primera batalla de la próxima guerra...».

“La invasión siempre comienza de la misma manera: un bombardeo inicial destruye la mayor parte de la armada y la fuerza aérea de Taiwán en las primeras horas de hostilidades. Con el apoyo de una poderosa fuerza de cohetes, la armada china rodea Taiwán e impide cualquier intento de llevar barcos y aeronaves a la isla sitiada. Decenas de miles de soldados chinos cruzan el estrecho en una combinación de embarcaciones anfibias militares y buques civiles de carga rodada, mientras que tropas de asalto aéreo y aerotransportadas desembarcan tras las cabezas de playa…” “La invasión siempre comienza de la misma manera: un bombardeo inicial destruye la mayor parte de la armada y la fuerza aérea de Taiwán en las primeras horas de hostilidades. Con el apoyo de una poderosa fuerza de cohetes, la armada china rodea Taiwán e impide cualquier intento de llevar barcos y aeronaves a la isla sitiada. Decenas de miles de soldados chinos cruzan el estrecho en una combinación de embarcaciones anfibias militares y buques civiles de carga rodada, mientras que tropas de asalto aéreo y aerotransportadas desembarcan tras las cabezas de playa…”

El simulacro de guerra se ejecutó 24 veces, aplicando diferentes variables, con o sin intervención estadounidense y japonesa, con o sin bloqueo, y considerando la rapidez con la que Estados Unidos reaccionaría. Incluso se aislaron escenarios para determinar la eficiencia de las fuerzas armadas taiwanesas y el uso de cierto equipo: misiles antibuque, un bloqueo previo a un asalto anfibio, operaciones de asalto aéreo y aerotransportado en apoyo a la invasión.

Según las conclusiones alcanzadas tras todos estos simulacros de guerra, era esencial que Taiwán resistiera con firmeza. Además, era necesario que Estados Unidos utilizara sus bases en Japón e interviniera con rapidez. Por otro lado, China tendría que emplear al máximo sus técnicas de engaño, utilizando buques RORO (Roll On Roll Off) para realizar desembarcos de vehículos donde no hay playas ni puertos. Utilizar un portacontenedores como plataforma para helicópteros para ayudar a concentrar suficientes fuerzas. A esto se suma el uso de aviones comerciales y de carga para los lanzamientos aéreos; en lugar de los helicópteros habituales, utilizan el Harbin Z-20, una réplica de nuestro Sikorsky UH 60 Blackhawk, y variantes del IL 76 de ala fija con capacidad para transportar más de 240 paracaidistas (dos brigadas), y las cinco brigadas restantes con otras de ala fija (Y20, Y7 y Y9) de entre 41 y 51 paracaidistas cada una. Con un total de 6 ó 7 brigadas aerotransportadas que suman una fuerza estimada de 60.000 paracaidistas, se tendría que utilizar cualquier plataforma viable para lograr la entrada en las primeras horas.

Tras evadir las múltiples minas, trampas y defensas, también tendrían que encallar intencionalmente al menos algunos transbordadores ROLO en las playas para superar la falta inicial de puertos controlados. Esta artimaña facilitaría el desembarco de suministros y materiales. Todas estas maniobras engañosas son extremadamente arriesgadas y representan grandes pérdidas de personal, material y equipo. China podría realizar fintas para atraer la atención taiwanesa hacia lugares de desembarco anfibio que no constituyen el esfuerzo principal y podría aprovechar la oportunidad y convertir una finta en un ataque real.

Pero el engaño comienza incluso en las primeras etapas de la planificación, a veces meses o semanas antes del evento, y en muchos casos es casi imposible de ocultar. Un indicador clave es la concentración de fuerzas. En este caso, los ejercicios en vivo, los desastres naturales y las inclemencias del tiempo pueden ser oportunos para encubrir el movimiento de unidades, suministros críticos y otros preparativos.

Ahora que China realizará al menos dos importantes ejercicios con fuego real al año (la última pauta en dos años), esto serviría como base para la planificación. Taiwán también ha implementado sus propios ejercicios de guerra para coincidir con estos eventos.

Así, al armar el rompecabezas, se pueden aislar claramente otros indicadores y advertencias críticos identificando el movimiento del equipo y, en el caso de un ejercicio con fuego real, la cantidad y los tipos de misiles, y determinar la intención y cualquier cambio. Nuevamente, estos servirían como disuasión o como trampa.

En definitiva, una invasión anfibia china sería, en la época moderna, la operación más compleja desde el Día D, incluso si no logra reunir la cantidad total de tropas y equipo que se utilizó durante el Día D. Los escenarios de simulación de guerra predicen un coste muy elevado de equipo y personal en China en la mayoría de los casos. La intervención de Estados Unidos y Japón en el conflicto también confirma esta afirmación. A menos que China logre engañar mediante numerosas estratagemas a la invasión real, sus posibilidades de éxito para, al menos, afianzarse en la costa sur son limitadas.

El CSIS no incluyó ningún elemento de engaño en sus simulacros de guerra, probando diferentes condiciones, y tampoco logró el objetivo final de control. Por lo tanto, la supervisión de estos ejercicios bianuales se vuelve crucial para determinar si, y qué elementos de engaño, podrían emplearse en caso de un ataque. El Ejército y las Fuerzas Armadas generalmente se entrenan para combatir y ensayan sus batallas utilizando planes de batalla, doctrina y ejercicios de puesto de mando y de campo (CPX/FTX). Por lo tanto, a medida que se adquiere conocimiento y se pueden verificar posibles escenarios con operaciones de engaño, se pueden incluir durante el simulacro de guerra para probar los resultados.

El presidente Xi ha estado en el poder desde 2012 durante más de 13 años, e incluso ha reformado la Constitución para mantenerse en el poder vitalicio. Pero tiene 72 años, recuperó el control de Hong Kong y Macao y continuará persiguiendo el objetivo de la reunificación de Taiwán en la próxima década. Algunos analistas reducen el período a 2027-2030. Dentro de dos años, cumplirá 74, y en 2030, 77. ¿Cómo estará su salud? Ha afirmado que esto forma parte de su legado: instaurar una sola China en Taiwán, y no desistirá.

¿Cómo será la economía de un país de 1.400 millones de habitantes en 2027? ¿Y en 2030? ¿Qué tan sólido es el Fondo de Bienestar Social para apoyar a 300 millones de chinos de entre 50 y 60 años que se jubilarán en la próxima década, cuando se estima que el fondo se desfinanciará para 2035? Si hoy uno de cada cinco jóvenes de entre 16 y 24 años no encuentra trabajo, y existe un exceso de viviendas de más de 2.000 millones de unidades, muchas de las cuales están vacías en las llamadas ciudades fantasma, y la economía interna no compensa las exportaciones perdidas por una guerra arancelaria, estos son elementos de disenso en la población que realmente influirían en cualquier decisión.

Pero, de nuevo, no olvidemos nunca que, también en tiempos austeros y críticos en Argentina, una junta militar invadió las Islas Malvinas en 1982. Apelando al nacionalismo y a la soberanía, cuando en realidad los problemas en China continental eran económicos, y lidiando con el descontento y los movimientos terroristas, y el ejército lidiando con los hijos y las familias de estos terroristas.

Todo puede suceder a pesar de los problemas internos de cualquier país, y los líderes usarán tácticas de distracción para contener un levantamiento popular o un golpe de Estado.

Otro aspecto a considerar es la doctrina estadounidense hacia China y los cambios desde el año 2021. Durante la administración Biden, la financiación para la disuasión regional se triplicó hasta alcanzar casi los 15.000 millones de dólares (2021-24). La autorización para copatrocinar, construir y asignar marines a una base en el norte de Australia, la reaparición de activos navales en una empresa conjunta con Filipinas en la antigua base de la bahía de Súbic, además de otros acuerdos bilaterales en el Mar de China Meridional, parecían ser el foco de atención. En contraste, Xi Jinping ha participado en la desestabilización no solo del Mar de China Meridional, sino también a lo largo del norte, a través del estrecho de Taiwán, hasta las costas de Japón.

Xi ha hecho que China participe en ejercicios conjuntos con la Armada rusa en torno a las islas Kuriles (Rusia) y Senkaku (China). Ambos países han presentado reclamos sobre ellas y continuarán tanteando el terreno. Xi Xioa Ping ha asumido el peso de las transacciones bancarias con Rusia y de los componentes electrónicos de doble uso presentes en drones y misiles ensamblados en Rusia, por lo que está comprometido con muchas otras iniciativas en la región y en todo el mundo.

Por lo tanto, la política general de disuasión de Washington debería revaluarse para lograr una disuasión inmediata. Las recientes acciones y movimientos de China, según su propia admisión, indican claramente que el portaaviones Shandong fue desplegado durante el último ejercicio para coordinar operaciones navales y aéreas y evaluar operaciones conjuntas. Un indicio de una mayor integración de todas las operaciones combinadas, un indicador clave y una tarea imprescindible para invadir.

El envío de buques y aeronaves hacia esas zonas grises ha sido intencional para poner a prueba las reacciones taiwanesas. Creen en un posible escenario en el que un ejercicio militar podría convertirse en un ataque sorpresa.

Dado que Pekín envía constantemente aviones de guerra al Estrecho de Taiwán, un importante corredor de navegación internacional por el que transita anualmente más del 20% del comercio marítimo mundial (estadística de 2022), el 44% de la flota mundial de contenedores transita por el Estrecho. Además, acompañan a cualquier acorazado estadounidense o de otros países que lo cruce.

Taiwán, en respuesta a estos simulacros de guerra y sus hallazgos, ha establecido un grupo central de respuesta para supervisar los últimos ejercicios, según el ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China declaró que los ejercicios estaban dirigidos contra Lai Ching-te, el presidente de Taiwán, firmemente independentista. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los residentes de la isla rechazan la posibilidad de un dominio chino y respaldan la independencia de Taiwán.

Taiwán y China se separaron en medio de una guerra civil hace 76 años, pero las tensiones han aumentado desde 2016, durante la administración de Barack H. Obama, cuando China cortó casi todos los contactos con Taipei, a pesar de que los ciudadanos taiwaneses fueron la fuente original de inversión en 1991, y desde entonces, más de 206 mil millones de dólares en inversiones han alcanzado un pico de casi 166 mil millones en comercio en 2023.

Otros hallazgos y resultados de estos estudios sugieren que Taiwán tendría que resistir un bloqueo e invasión chinos durante aproximadamente un mes antes de que Estados Unidos pudiera transportar con éxito fuerzas o municiones por aire o mar para apoyarlo, según simulacros de guerra organizados por una base industrial de defensa realizada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EEUU sobre el Partido Comunista Chino y el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Como reflexión final, conserven estos comentarios para llegar a su conclusión

En una sesión informativa sobre el ejercicio, el experto en defensa del CSIS, Mark Cancian, afirmó: “El terreno montañoso de Taiwán y sus dos franjas costeras relativamente estrechas la convierten en una isla difícil de capturar…”. Además de su terreno, la capital de Taiwán, junto con la mayor parte de su industria y fuerzas militares, se encuentran en el norte, afirmó, y añadió que esto plantea a China una difícil decisión.

China puede invadir por el norte, “frenando las defensas taiwanesas”, pero también muy cerca de Taipéi, o por el sur, donde es mucho más fácil conquistar la costa, pero “hay que abrirse paso por toda la isla”. Si las fuerzas chinas lograran establecerse en el sur, la campaña resultante se asemejaría a la de Italia en la Segunda Guerra Mundial, con tropas chinas y taiwanesas luchando río a río, cresta a cresta, concluyó.

En caso de un ataque al sur, afirmó, China intentaría desembarcar sus fuerzas y capturar rápidamente un puerto o aeródromo, mientras que Estados Unidos y Japón se apresurarían a hundir los buques anfibios chinos, de modo que ya no pudieran apoyar a sus fuerzas en Taiwán.

El CSIS también organizó otro simulacro de guerra con el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino en noviembre de 2024.

El mismo analista reiteró que, "...En la mayoría de las [simulaciones] ganamos esa carrera, pero a un precio muy alto...", dijo Cancian.

Durante esta sesión, Cancian destacó que “...una lección del juego de guerra fue el valor de los misiles antibuque...” En los próximos dos años, "creo que lo más efectivo sería dotar a Taiwán de 500 misiles Harpoon", afirmó. Dichos misiles estarían estacionados en Taiwán, instalados en lanzaderas móviles, y podrían alcanzar buques chinos dentro del alcance, sin necesidad de desplegar tropas estadounidenses en tierra, añadió.

"La otra lección es que, una vez que comience el combate, es imposible enviar fuerzas o refuerzos a Taiwán", afirmó Cancian. Dado que las fuerzas chinas rodearían Taiwán, Estados Unidos no podría proporcionar un puente aéreo ni marítimo a la isla "al menos durante las primeras tres o cuatro semanas", añadió.

Por esa razón, "Taiwán tendría que luchar al menos durante el primer mes, y quizás los dos primeros, con cualquier estrategia inicial".

En conclusión, China se prepara para una invasión anfibia, basándose en los ejercicios y el reciente movimiento de recursos que exploran continuamente las zonas grises alrededor de Taiwán.

De ocurrir, los elementos de engaño serían cruciales y se planificarían con mucha antelación, camuflados en la actual serie de ejercicios. Numerosos indicadores y advertencias alertarían a Taiwán, Estados Unidos y sus aliados, dada la complejidad de la operación, las cortas distancias entre ambos países, el impacto en las operaciones marítimas que afectan al transporte marítimo mundial y muchos otros factores. El inicio podría ser un bloqueo, una cuarentena basada en una excusa o acusación. Retener buques de la Guardia Costera, abordar buques comerciales y acusar a Taiwán de operaciones de sabotaje. Esto escalaría rápidamente a una invasión.

El defensor tiene la ventaja al comienzo de las hostilidades, dada la cantidad de preparación, las defensas, el terreno natural y la inaccesibilidad a los puntos de desembarco. Por lo tanto, incluso si se combina un asalto anfibio con operaciones aerotransportadas, sería una tarea colosal.

Y China no cuenta con la cantidad de transportes de tropas aerotransportados que se utilizaron en el Día D, por lo que la necesidad de activar aviones de carga y comerciales también indicaría un inminente asalto aéreo.

El engaño es clave, pero con los requisitos para lograr un asalto violento e insuperable que permita controlar aeropuertos y cabezas de playa, y continuar enviando tropas y equipo adicionales, lo que requiere que operen puertos artificiales, parece muy difícil.

Esto se refleja en los escenarios de lluvia de ideas de los juegos de guerra. Entonces, ¿llegará alguna vez a un asalto? ¿O podría ser un bloqueo o una cuarentena? Tu decisión es tan válida como la mía...

