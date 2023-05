OMS despide por "abusos" a experto que lideró pesquisa COVID

“Peter Ben Embarek fue destituido tras hallazgos de mala conducta sexual (...) y el correspondiente proceso disciplinario", indicó la vocera Marcia Poole en un comunicado. “Los hallazgos afectan a acusaciones (de infracciones) en 2015 y 2017 recibidas por primera vez por el equipo investigador de la OMS en 2018”.

Otras acusaciones no pudieron ser investigadas por completo porque “la(s) víctima(s) no deseaban participar en el proceso de investigación”.

Ben Embarek no respondió en un primer momento a una llamada ni a un mensaje de texto a su celular el jueves. The Financial Times fue el primero en reportar la noticia.

Ben Embarek lideró un equipo internacional elegido por la OMS que viajó a China a principios de 2021, visitó el mercado de Huanan en Wuhan -la ciudad donde se detectaron los primeros casos en humanos- y trabajó de cerca con científicos chinos para tratar de identificar cómo comenzó el virus a enfermar personas, una investigación que no logró determinar el origen del virus.

El equipo emitió un informe en marzo de ese año que señalaba como opción más probable que el COVID-19 hubiera pasado de los murciélagos a los humanos a través de otro animal, y tachaba de “extremadamente improbable” la idea de una fuga de laboratorio. Funcionarios de la OMS, incluido su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han dicho después que el origen sigue sin estar claro y que no se puede descartar la teoría de la fuga de laboratorio.

Ben Embarek, un experto danés en transmisión de enfermedades de animales a humanos, dijo a un programa de televisión danés más tarde en 2021 que tenía reservas sobre un laboratorio chino situado cerca del mercado.

Sigue sin estar claro cuánto impacto tuvo el hecho de que Ben Embarek minimizara esa posibilidad sobre los esfuerzos por resolver el enigma. El equipo conjunto de la OMS y China se ha disuelto después, y otro comité formado por la OMS ha asumido la tarea de buscar el origen del coronavirus.

El despido del experto se conocía mientras la OMS reunía esta semana a un grupo de expertos para determinar si el COVID-19 sigue siendo una emergencia internacional de salud, después de que los contagios y muertes de la pandemia cayeran de forma drástica en los últimos meses, aunque aún quedan focos de contagio.

La OMS dice que ha hecho un esfuerzo por eliminar el acoso, la explotación y los abusos sexuales en la organización desde que aparecieron las primeras noticias en 2020 sobre el abuso sistemático de docenas de mujeres durante la gestión de la agencia de un brote de ébola en República Democrática del Congo.

Más de 80 trabajadores a las órdenes de la OMS y sus colaboradores fueron acusados de violar a mujeres y niñas, exigir sexo a cambio de empleos y obligar a algunas víctimas a abortar, en el mayor escándalo de agresiones sexuales conocido en la historia de la agencia de salud de Naciones Unidas.

Ni un solo directivo asociado a República Democrática del Congo ha sido destituido, pese a documentos que mostraban que los líderes de la OMS eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Un reporte interno de la ONU presentado este año a la OMS concluyó que aunque los directivos estaban informados de los abusos sexuales, no se cometieron infracciones.

La OMS dijo el mes pasado que había despedido al doctor de Fiyi Temo Waqanivalu, que según informó en un principio AP había sido acusado de acoso sexual reiterado.

FUENTE: Con información de AP