Tarek William Saab, el esbirro ejecutor

Ni el más insensible de los venezolanos puede quedar indiferente ante las imágenes de dolor de Carmen Navas una vez confirmada la muerte de su hijo Víctor Quero, quien tenía por lo menos diez meses de haber fallecido. Lo sabían sus captores, e incluso quienes debían velar por su protección: la gente del Ministerio Público.

Es trágica la indefensión de los venezolanos que tienen en la Fiscalía General de la República un reducto de verdugos.

El ejercicio abusivo e ilegal del ex fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha sido por años una actuación recurrente; y nada indica que quien lo ha sustituido, Larry Devoe, vaya a portarse diferente.

Los crímenes que Tarek William Saab ha cometido no deben borrarse porque haya salido del cargo. Tiene que hacerse justicia. Lo que hizo durante su gestión amerita un juicio al más alto nivel y con la mayor severidad. Haber infligido personalmente torturas desde su posición como jefe del Ministerio Público le hacen merecedor de las penas más severas.

Tarek William Saab ha sido señalado por víctimas, abogados y exfiscales como el actor operativo en la ejecución de torturas, presiones psicológicas o interrogatorios abusivos como fiscal general.

Él ha personificado la degradación absoluta del Ministerio Público al convertir la figura legal de acusador en la de un esbirro ejecutor.

Ha sido inocultable su placer en lograr la atención pública. Lo ha buscado defendiendo animales o protegiendo a músicos famosos como Chino. Pero sin duda su máximo objetivo ha sido captar la atención internacional y qué mejor oportunidad de reabrir el caso de la muerte de Canserbero que ya estaba resuelto y documentado desde el año 2015.

Tarek reabrió el caso con la ambición de trascender internacionalmente visto que el talentoso rapero era admirado en muchos países y había sido ubicado por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español.

Y un detalle nuevo ha trascendido recientemente ante la denuncia de tortura de su ex compañero de filas exministro de Petróleo Tarek El Aissami, a quien prometió que el planeta entero lo odiaría, presionándolo para que se incriminara junto a sus escoltas con la muerte de Canserbero. Montaje que a la fecha de hoy mantiene en prisión a 9 personas inocentes.

Pero a Saab le falló su presión sobre El Aissami, quien debe pagar sus culpas, pero no las que son convenientes para el exfiscal Saab.

Junto a El Aissami también está preso Hugbel Roa, exministro y también involucrado en el caso Pdvsa-cripto quien igualmente denunció torturas físicas y psicológicas, amenazas, maltratos con el objetivo ulterior de montajes y forjamiento de pruebas.

El accionar de Saab cumplía con un patrón: buscar una confesión en la propia sede del Ministerio Público, preferiblemente durante una madrugada, manteniendo a sus víctimas incomunicadas, con absoluta ausencia de su defensa y con el poder de hacer lo que le dé la gana sobre su víctima a la que somete en el ejercicio de la institución bajo su presión directa y a merced de sus deseos.

Recientemente trascendieron los testimonios de otras tres víctimas. El abogado, exmagistrado y representante legal del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, y los líderes políticos Freddy Superlano exdiputado y dirigente de Voluntad Popular y Biagio Pilieri, excalcalde, exdiputado y dirigente del partido Convergencia. Los tres presos políticos fueron sacados de El Helicoide a medianoche, trasladados a la sede del Ministerio Público y sometidos esposados a un interrogatorio conducido por Tarek William Saab, con el objetivo de lograr una confesión que culpabilizara a la líder María Corina Machado de falsificar las actas electorales, tratando de desvirtuar el resultado de la elección presidencial que por decisión del pueblo venezolano le dio el triunfo a Edmundo González Urrutia.

El abogado Perkins Rocha y los jefes políticos Superlano y Pilieri, tuvieron la fortaleza y la preparación psicológica para resistir y negarse a esas pretensiones. Pero los hermanos Natalia y Guillermo Améstica cedieron y cumplieron la lectura de un guion -presentado bajo condiciones similares- bajo el cual asumieron la culpa por la muerte de Canserbero y Carlos Molnar. Muertes que en las que evidencias científicas llevaron a la conclusión de que se trató de un homicidio-suicidio.

Ahora con Saab fuera de la Fiscalía, los hermanos Rodríguez aún lo mantienen en un cargo público como presidente de la llamada Gran Misión Viva Venezuela que nadie sabe para qué sirve. Es un cargo que, aunque parezca ficticio busca mantener en silencio Saab, seguro cómplice y testigo de información comprometedora para el actual gobierno.