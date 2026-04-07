Países de Iberoamérica dispuestos a erradicar la violencia y pobreza infantil

La pobreza infantil en los países de Iberoamérica es uno de los ejes que se discutirá en la reunión del 29 de abril (CORTESÍA.lagaceta.com.ar)

ZAMORA.- Los 22 Gobiernos de Iberoamérica se ocuparán de la erradicación de la violencia ejercida contra los niños y los adolescentes, además de la pobreza infantil, el próximo 29 de abril en la ciudad española de Zamora.

Será en la XIII Reunión Ministerial de Iberoamérica de Infancia y Adolescencia, preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno de noviembre, en Madrid, informó este martes con un comunicado el Ministerio de Juventud e Infancia de España.

El encuentro será organizado por el propio ministerio y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El debate y la puesta en común de diagnósticos y propuestas de ese encuentro previo que se desarrollará en Zamora se dividirá en ejes estratégicos, entre los que destaca el de la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia presentes en el ámbito familiar, comunitario, educativo y digital.

En este sentido, se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas, así como el desarrollo de mecanismos de cooperación regional para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia contra niños y adolescentes, tanto en entornos físicos como digitales.

Del mismo modo, en la reunión se abordará la erradicación de la pobreza infantil, considerada un desafío estructural pese a la diversidad económica de las sociedades de Iberoamerica.

La reunión ministerial se centrará en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño o adolescente de Iberoamérica viva en la pobreza en 2030.

A este respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistirá en la necesidad de poner en marcha una prestación universal por crianza, una medida que ha demostrado tener un alto impacto en los países donde está en vigor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuventudInfGob/status/2037541544933097960?s=20&partner=&hide_thread=false Hay una agenda compartida a ambos lados del Atlántico: proteger derechos, cuidar el bienestar y abrir espacio a la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



El 29 de abril, Zamora será punto de encuentro de la región iberoamericana para avanzar en ese trabajo común. pic.twitter.com/iPp2youVSp — Ministerio de Juventud e Infancia (@JuventudInfGob) March 27, 2026

FUENTE: Con información de EFE