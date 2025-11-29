sábado 29  de  noviembre 2025
OPINIÓN

España se hunde: siete años de retroceso social, pobreza récord y derrumbe de la clase media bajo Sánchez

España atraviesa el peor deterioro social y económico de su historia reciente, mientras Pedro Sánchez presume de un “modelo de éxito”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por: Jesús Ángel Rojo

MADRID - España retrocede: pobreza infantil récord, clase media hundida, paro real maquillado y vivienda imposible. Análisis demoledor del desastre económico de Sánchez. Análisis exhaustivo de cómo España ha ido hacia atrás entre 2018 y 2025.

España atraviesa el peor deterioro social y económico de su historia reciente. Mientras Pedro Sánchez presume de un “modelo de éxito”, los datos europeos y nacionales retratan una realidad devastadora: más pobreza, más impuestos, más desigualdad, más paro real, más precariedad y un país que expulsa a los jóvenes del mercado de la vivienda.

En apenas siete años, España ha pasado de ser una economía con margen de crecimiento a convertirse en un país más pobre, más desigual y con menor calidad de vida que la mayoría de Europa. El “milagro económico” del sanchismo no existe: es un espejismo construido sobre maquillaje estadístico, propaganda institucional y un empobrecimiento generalizado.

Pobreza infantil: España, líder absoluta de la UE en fracaso social

Más del 34–36% de los niños españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea.

Esto significa que más de uno de cada tres niños crece sin recursos suficientes. España supera en pobreza infantil a todos los países de Europa occidental. Niños viviendo con carencias materiales severas, falta de alimentos adecuados, inseguridad habitacional o inestabilidad económica permanente.

Este indicador AROPE mide tres dimensiones: bajos ingresos, con carencia material y social severa, y hogares con baja intensidad laboral.

España encabeza el peor ranking social posible. No hablamos de una ligera caída. Hablamos de una catástrofe generacional.

Pobreza general: uno de cada cuatro españoles está al borde del abismo

La Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2024) señala que el 25,8% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

Esto implica que más de 11,5 millones de personas están afectadas. Solo Bulgaria y Rumanía presentan cifras superiores. Llevamos siete años sin reducir la pobreza, ni siquiera en supuestos años de “crecimiento récord”.

Además, la carencia material y social severa supera el 8%, mientras la pobreza persistente supera el 13%. La pobreza en España no es coyuntural: es estructural y creciente.

La clase media española se derrumba

Antes de Sánchez, la clase media representaba cerca del 60%. Hoy, diversas estimaciones la sitúan por debajo del 50%, incluso hacia el 40% según el poder adquisitivo real.

Las causas principales son la subida de impuestos, la inflación con una vivienda inaccesible y con una precariedad laboral junto a endeudamiento familiar

La clase media desaparece en la vida real. Hoy, ser clase media significa llegar con dificultad a fin de mes.

El paro real: más de un millón de desempleados ocultos

El Gobierno presume de “menor paro desde 2008”, pero la cifra está maquillada.

Entre los excluidos del paro real con más de 740.000 fijos discontinuos inactivos y con demandantes de empleo no ocupados personas que trabajan 0 horas pero figuran como ocupadas

El paro real sería de entre 3,7 a 3,9 millones de personas.

España sigue siendo el país con más paro juvenil de Europa y con más paro femenino de Europa.

Esto no es recuperación: es destrucción de oportunidades.

Subida brutal de impuestos

Los datos clave son una presión fiscal sube del 35,4% al 37,3% del PIB. Cuando el Estado ingresa 140.000 millones más que hace siete años. El coste laboral para empresas sube un 28%. El español medio dedica 228 días al año a pagar impuestos.

Con subidas principales IRPF, IVA, cotizaciones sociales, sociedades y unos impuestos especiales, verdes y autonómicos.

España recauda como el norte de Europa… pero ofrece servicios públicos peores y más pobreza infantil.

Crisis de la vivienda: España expulsa a sus jóvenes

Se presentan unos datos demoledores con un alquiler que ha subido más del 80% desde 2014, pasando de 553 euros a 984 euros. El alquiler exigió en 2024 otro 11,5% más y comprar vivienda es 7,7 veces el salario anual medio.

Solo el 15–16% de los jóvenes puede emanciparse y en muchas ciudades: El alquiler exige 60–90% del salario juvenil.

La Ley de Vivienda ha reducido la oferta y disparado precios.

Sueldos estancados vs precios disparados

Entre 2018 y 2025, los precios han subido entre un 20% y un 23%. Con salarios, apenas un 10%.

Lo que ha conllevado consecuencias como una pérdida adquisitiva, lo que implica familias atrapadas en gastos básicos. Por tanto, trabajadores pobres generalizados.

Millones trabajan… pero siguen siendo pobres.

El PIB español crece menos que Europa

El PIB de España es el que menos crece. La renta per cápita sigue por debajo de 2019; por tanto, la brecha con Europa aumenta. Con países del Este superan a España en productividad.

España tiene una renta per cápita de 36.000 euros y en Europa 39.700 euros.Un país que crece menos que sus vecinos se empobrece.

El gran retroceso español bajo Pedro Sánchez

La España de 2025 es, por tanto, más pobre, más desigual, con un país con más impuestos y más frágil.

Los datos hablan solos: la mayor pobreza infantil de Europa (34–36%). Uno de cada cuatro españoles en riesgo de exclusión. Lo que ha provocado una clase media en retroceso. Más de un millón de parados ocultos, vivienda imposible para jóvenes y precios disparados, salarios estancados. El PIB está creciendo menos que en Europa.

Bajo Pedro Sánchez, España ha vivido un deterioro sin precedentes. No se ha construido igualdad: se ha repartido pobreza. No se ha consolidado el progreso: se ha institucionalizado la precariedad. España ha retrocedido una década entera.

FUENTE: Con información del diario El Distrito

