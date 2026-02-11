Remesas desde EEUU reducen la pobreza en Centroamérica y alcanzan récord histórico en 2025

MIAMI.– Las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia Centroamérica alcanzaron un crecimiento sin precedentes en 2025 y se consolidaron como uno de los motores más importantes para reducir la pobreza estructural en la región, según un informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

El reporte de 42 páginas, titulado “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025, adaptaciones en un contexto de incertidumbre”, confirma que Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador fueron los países que registraron los mayores incrementos en el envío de remesas, impulsados directamente por el trabajo de sus diásporas “que se concentran principalmente en Estados Unidos”, según el BID.

El organismo también subraya aumentos significativos en Belice, Costa Rica y Panamá, aunque en menor medida.

Crecimiento impulsado por EEUU

El informe revela que las remesas enviadas a Centroamérica crecieron un 21,2% en 2025, un salto que el BID atribuye a dos factores principales: la política migratoria aplicada por la administración de Donald Trump y el incremento de la jornada laboral entre migrantes latinoamericanos radicados en Estados Unidos.

“Este aumento refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos”, explica el estudio, citado por Infobae. Muchos recurren a sus ahorros para enviar montos más elevados a sus familias y lo hacen con mayor frecuencia.

El análisis detalla además un incremento notable en la participación laboral de mujeres y hombres centroamericanos durante los meses de abril a julio:

Mujeres: +11,8% en empleos de tiempo parcial y +2,3% en tiempo completo .

Hombres: +36,7% en empleos parciales, aunque con una baja del 12% en tiempo completo.

EEUU, origen del 90% de las remesas

El documento del BID recalca el papel determinante de Estados Unidos como principal emisor de remesas en la región:

El Salvador: 95,8%

Guatemala: 92,9%

Honduras: 90,1%

Belice: 84,1%

Nicaragua: 75,3%

Costa Rica y Panamá: 61,5% cada uno

Durante 2025, la región centroamericana concentró 31,8% de todas las remesas enviadas a América Latina y el Caribe, superando ampliamente el 28,3% registrado el año anterior.

Millones salen de la pobreza gracias a las remesas

El informe del BID enfatiza el efecto directo de las remesas en la reducción de la pobreza estructural:

Honduras : 7,2% de la población mejora su nivel de vida gracias a estos envíos, y 3,7 puntos porcentuales salen de la pobreza extrema.

El Salvador : 6,6% reduce su categoría de pobreza.

Guatemala: 5% mejora su condición económica.

El organismo indica que los ingresos de las familias que reciben remesas crecieron 17,7% más que los de aquellas que no las reciben.

El BID recuerda que los flujos migratorios no generan impacto inmediato, ya que los migrantes necesitan tiempo para establecerse y conseguir empleo. Aun así, la población migrante latinoamericana en Estados Unidos alcanzó 28,5 millones de personas en julio de 2025, con un salario semanal promedio de 938 dólares, el más alto en 18 años.

Asfura reconoce el rol crucial de las remesas en Honduras

En el marco de estos resultados, el presidente de Honduras, Tito Asfura, se reunió con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago para reforzar la cooperación bilateral. Asfura destacó a Infobae el peso de las remesas en la economía de su país.

“Tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el 27% del PIB. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos y sus familias en Honduras”, afirmó antes del encuentro.

El mandatario subrayó además que el 60% de la producción nacional hondureña se exporta a Estados Unidos.

El estudio del BID proyecta que en 2025 las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzarán 174.400 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 7,2% respecto a 2024 y marca 16 años consecutivos de expansión.

El organismo advierte, sin embargo, que el ritmo acelerado empieza a mostrar “señales de fatiga” debido a la incertidumbre económica global. Aun así, Centroamérica lidera el crecimiento regional con una tasa estimada de 20,4%, impulsada principalmente por Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

FUENTE: Con información de Infobae