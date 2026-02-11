miércoles 11  de  febrero 2026
INFORME DEL BID

Remesas desde EEUU reducen la pobreza en Centroamérica y alcanzan récord histórico en 2025

El informe revela que las remesas a Centroamérica crecieron un 21,2% en 2025, un salto que el BID atribuye a la política migratoria de la administración Trump

Banderas de los cinco países centroamericanos&nbsp;

Banderas de los cinco países centroamericanos 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– Las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia Centroamérica alcanzaron un crecimiento sin precedentes en 2025 y se consolidaron como uno de los motores más importantes para reducir la pobreza estructural en la región, según un informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El reporte de 42 páginas, titulado “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025, adaptaciones en un contexto de incertidumbre”, confirma que Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador fueron los países que registraron los mayores incrementos en el envío de remesas, impulsados directamente por el trabajo de sus diásporas “que se concentran principalmente en Estados Unidos”, según el BID.

Lee además
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 26 de noviembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) hablando durante la ceremonia de indulto del pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025, y al candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, pronunciando un discurso durante la presentación de su plan de gobierno en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025. 
Encuentro

Presidente de Honduras viaja a Florida para reunión con Trump, ¿qué temas abordarán?
Imagen referencial. 
DECISIÓN EN CORTE

EEUU puede revocar protección temporal a migrantes de Honduras y Nicaragua

El organismo también subraya aumentos significativos en Belice, Costa Rica y Panamá, aunque en menor medida.

Crecimiento impulsado por EEUU

El informe revela que las remesas enviadas a Centroamérica crecieron un 21,2% en 2025, un salto que el BID atribuye a dos factores principales: la política migratoria aplicada por la administración de Donald Trump y el incremento de la jornada laboral entre migrantes latinoamericanos radicados en Estados Unidos.

Este aumento refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos”, explica el estudio, citado por Infobae. Muchos recurren a sus ahorros para enviar montos más elevados a sus familias y lo hacen con mayor frecuencia.

El análisis detalla además un incremento notable en la participación laboral de mujeres y hombres centroamericanos durante los meses de abril a julio:

  • Mujeres: +11,8% en empleos de tiempo parcial y +2,3% en tiempo completo.

  • Hombres: +36,7% en empleos parciales, aunque con una baja del 12% en tiempo completo.

EEUU, origen del 90% de las remesas

El documento del BID recalca el papel determinante de Estados Unidos como principal emisor de remesas en la región:

  • El Salvador: 95,8%

  • Guatemala: 92,9%

  • Honduras: 90,1%

  • Belice: 84,1%

  • Nicaragua: 75,3%

  • Costa Rica y Panamá: 61,5% cada uno

Durante 2025, la región centroamericana concentró 31,8% de todas las remesas enviadas a América Latina y el Caribe, superando ampliamente el 28,3% registrado el año anterior.

Millones salen de la pobreza gracias a las remesas

El informe del BID enfatiza el efecto directo de las remesas en la reducción de la pobreza estructural:

  • Honduras: 7,2% de la población mejora su nivel de vida gracias a estos envíos, y 3,7 puntos porcentuales salen de la pobreza extrema.

  • El Salvador: 6,6% reduce su categoría de pobreza.

  • Guatemala: 5% mejora su condición económica.

El organismo indica que los ingresos de las familias que reciben remesas crecieron 17,7% más que los de aquellas que no las reciben.

El BID recuerda que los flujos migratorios no generan impacto inmediato, ya que los migrantes necesitan tiempo para establecerse y conseguir empleo. Aun así, la población migrante latinoamericana en Estados Unidos alcanzó 28,5 millones de personas en julio de 2025, con un salario semanal promedio de 938 dólares, el más alto en 18 años.

Asfura reconoce el rol crucial de las remesas en Honduras

En el marco de estos resultados, el presidente de Honduras, Tito Asfura, se reunió con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago para reforzar la cooperación bilateral. Asfura destacó a Infobae el peso de las remesas en la economía de su país.

Tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el 27% del PIB. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos y sus familias en Honduras”, afirmó antes del encuentro.

El mandatario subrayó además que el 60% de la producción nacional hondureña se exporta a Estados Unidos.

El estudio del BID proyecta que en 2025 las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzarán 174.400 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 7,2% respecto a 2024 y marca 16 años consecutivos de expansión.

El organismo advierte, sin embargo, que el ritmo acelerado empieza a mostrar “señales de fatiga” debido a la incertidumbre económica global. Aun así, Centroamérica lidera el crecimiento regional con una tasa estimada de 20,4%, impulsada principalmente por Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

FUENTE: Con información de Infobae

Temas
Te puede interesar

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

Evo Morales se atrinchera en su feudo cocalero ante riesgo de captura

Candidato opositor plantea "plan de choque" para derrotar al narcotráfico en Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, obtenida del Departamento Correccional de Florida el 10 de febrero de 2026, muestra a Ronald Heath, recluso condenado a muerte en Florida.
PENA DE MUERTE

Florida realiza su primera ejecución de 2026

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Te puede interesar

Estudiante graduado del Miami-Dade College, junto a la presidenta de la institución Madeline Pumariega. 
OPORTUNIDAD

The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Daniel Eduardo Romero, de 36 años.
EN LA CORTE

Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá