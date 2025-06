Paralelos estratégicos entre los acuerdos de paz de Vietnam y el conflicto Rusia–Ucrania

A diferencia de 1973, Estados Unidos hoy cuenta con herramientas decisivas:

Un liderazgo diplomático coherente bajo el Secretario de Estado Marco Rubio, quien también dirige la estrategia nacional de seguridad sobre Ucrania.

Un acuerdo estratégico sobre minerales raros con Ucrania, que vincula el cumplimiento de la paz con beneficios económicos concretos y sanciones automáticas.

Este documento recomienda un enfoque basado en:

Cronogramas verificables

Sanciones automáticas

Garantías económicas estructuradas

Supervisión internacional

II. Contexto estratégico Vietnam 1973: Los Acuerdos de Paz de París

Firmados entre EEUU, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Viet Cong.

Prometieron un alto al fuego, retirada de tropas estadounidenses y reconciliación política.

Vietnam del Sur fue marginado; no se implementaron mecanismos de cumplimiento efectivos.

En menos de dos años, Saigón cayó.

Ucrania 2025: Las negociaciones lideradas por EEUU

EEUU reanudó contactos diplomáticos con Rusia en febrero de 2025.

Ucrania fue inicialmente excluida de las conversaciones centrales.

Rusia intensificó sus ataques mientras negociaba.

Como en Vietnam, existen dudas sobre la viabilidad, la verificación y la soberanía de los acuerdos.

III. Cinco paralelismos estratégicos

Paz sin empoderamiento soberano

Vietnam: Vietnam del Sur no tenía capacidad para sostener los acuerdos.

Ucrania: Riesgo de que se tomen decisiones sin su consentimiento pleno.

Lección: La paz sin actores soberanos fuertes es insostenible.

Altos al fuego como pausas tácticas

Vietnam: El alto al fuego permitió a Hanoi rearmarse.

Ucrania: Rusia sigue atacando mientras negocia.

Lección: Los ceses al fuego deben verificarse en tiempo real.

La ilusión del honor

Vietnam: EEUU buscaba una salida política, no una solución duradera.

Ucrania: Riesgo de acuerdos apurados por presión electoral.

Lección: La paz debe servir a la estrategia, no a la imagen.

Déficit de verificación

Vietnam: El mecanismo de control internacional era simbólico.

Ucrania: Aún no hay estructura de verificación real.

Lección: La verificación debe estar institucionalizada.

Justicia postergada y coste humano

Vietnam: El tema de prisioneros y desaparecidos fue tardío.

Ucrania: Las deportaciones, asesinatos de civiles y crímenes de guerra exigen atención inmediata.

Lección: La justicia no puede sacrificarse por conveniencia diplomática.

IV. El tiempo como factor estratégico

El tiempo no es neutral en negociaciones de paz: es una herramienta de poder.

Para agresores: Permite rearmarse y ganar terreno político.

Para diplomáticos: Puede generar presión para acuerdos débiles.

Para las víctimas: Ralentiza la justicia y alarga el sufrimiento.

La paz debe construirse con el tiempo, no a pesar de él.

V. Cronograma de cumplimiento con sanciones automáticas y garantías mineras

Todo acuerdo de paz debe contar con fechas límite claras, penalizaciones automáticas y garantías económicas verificables, principalmente a través del acuerdo de minerales entre EEUU y Ucrania.

1. Hitos de cumplimiento por fechas

+15 días: Cese total de ataques aéreos, misiles y drones.

+30 días: Retiro verificado de tropas rusas.

+45 días: Inspecciones internacionales activadas.

+60 días: Inicio de investigaciones por crímenes de guerra.

+90–180 días: Activación progresiva de inversiones ligadas al acuerdo de minerales.

2. Sanciones automáticas de ejecución inmediata

Si se incumplen los hitos, deben activarse sanciones sin votación adicional:

Nivel I: Sanciones financieras y energéticas totales.

Nivel II: Aumento automático de asistencia militar a Ucrania.

Nivel III: Congelamiento de activos, prohibiciones de visado, y referidos a tribunales internacionales.

3. Garantías estratégicas a través del acuerdo de minerales

El acuerdo EEUU–Ucrania sobre minerales raros (Reuters, 2025) funciona como garantía de cumplimiento:

Acceso a los minerales solo con cumplimiento verificado.

Las inversiones están atadas a la integridad territorial de Ucrania.

El interés económico occidental hace que proteger a Ucrania sea una prioridad estratégica.

4. Supervisión y transparencia

Propuesta: creación de una Comisión Multilateral de Responsabilidad de la Paz (MPAC):

Verificación por satélite, OSINT y misiones internacionales.

Tableros públicos de seguimiento.

Activación automática de sanciones por incumplimiento.

VI. Líneas rojas y trampas a evitar

Excluir a Ucrania como parte igualitaria.

Aceptar una “paz congelada” como solución.

Levantar sanciones sin verificación plena.

Reconocer territorio ocupado ilegalmente.

Postergar la justicia para “preservar el diálogo”.

No financiar adecuadamente la reconstrucción.

Ofrecer garantías de seguridad ambiguas.

Subordinar la paz a calendarios electorales.

VII. Conclusión

La historia no se repite, pero advierte. Vietnam cayó no por falta de diplomacia, sino por falta de cumplimiento.

El conflicto en Ucrania ofrece a Estados Unidos la oportunidad de corregir ese error. La paz duradera requiere:

Cronogramas vinculantes

Sanciones automáticas

Garantías económicas basadas en recursos críticos

Participación soberana plena

Supervisión internacional con autoridad real

Una paz sin castigos es una rendición. Una paz con castigos es una protección.

Referencias

Atlantic Council. (2025, 16 de mayo). Why the US-Ukraine minerals deal matters. https://cepa.org/article/why-the-us-ukraine-minerals-deal-matters/

Council on Foreign Relations. (2025, abril). Ukraine war diplomacy intensifies. https://www.cfr.org/article/ukraine-war-diplomacy-intensifies

Kyiv Independent. (2025, 27 de mayo). Russia changes drone tactics to bypass Ukraine’s air defense, Air Force says. https://kyivindependent.com/russia-has-changed-drone-attack-tactics-against-ukraine-to-bypass-air-defense-ukraines-air-force-says/

Lawfare. (2025, 23 de mayo). Charting a path forward for the U.S.-Ukraine minerals deal. https://www.lawfaremedia.org/article/charting-a-path-forward-for-the-u.s.-ukraine-minerals-deal

NPR. (2025, 25 de mayo). Russia hits Ukraine with the largest air attack of the war so far. https://www.npr.org/2025/05/25/g-s1-68868/russia-ukraine-drone-missile-attack

Reuters. (2025, 8 de mayo). Ukraine’s parliament ratifies minerals deal with US, hopes for more arms. https://www.reuters.com/world/ukraines-parliament-ratifies-minerals-deal-with-us-hopes-more-arms-2025-05-08/

Reuters. (2025, 26 de mayo). Russia launches war’s largest air attack on Ukraine, kills at least 12 people. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-drone-fragments-set-kyiv-apartment-building-ablaze-official-says-2025-05-24/

Reuters. (2025, 27 de mayo). Ukraine revamps minerals sector, eyes billions in investment from US deal. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-revamps-minerals-sector-eyes-billions-investment-us-deal-2025-05-27/

Security Council Report. (2025, marzo). In hindsight: The US pivot on Ukraine and shifting Security Council dynamics. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2025-03/in-hindsight-the-us-pivot-on-ukraine-and-shifting-security-council-dynamics.php

U.S. Department of State. (2025, enero). U.S. security cooperation with Ukraine. https://www.state.gov/bureau-of-political-military-affairs/releases/2025/01/u-s-security-cooperation-with-ukraine/

Wikipedia contributors. (2025, mayo). Ukraine–United States Mineral Resources Agreement. En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine%E2%80%93United_States_Mineral_Resources_Agreement

