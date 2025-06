Zelenski confirma asistencia de delegación ucraniana a cita con Rusia en Turquía

Se espera que, durante este segundo encuentro, Ucrania y Rusia intercambien un documento que establecerá, por encima de todo, sus condiciones para aceptar un alto el fuego. En este punto, Zelenski dijo que serán abordados otros temas derivados del conflicto.

El presidente ucraniano adelantó que su delegación tratará "la liberación de prisioneros de guerra" y el retorno de los niños ucranianos que se encontraban en el territorio conquistado por Rusia durante la primera fase de su invasión en 2022.

El ministro de Defensa, Rustem Umerov, liderará la delegación ucraniana, como lo hizo durante la primera reunión celebrada el 16 de mayo.

Delegación rusa

El asesor presidencial Vladimir Medinsky abandera la delegación rusa que partió hacia Estambul con un documento bajo el brazo "sobre los aspectos de la superación de las causas profundas de la crisis". La información fue ofrecida por fuentes diplomáticas de Moscú.

Por su parte, fuentes diplomáticas turcas señalaron que el encuentro, si no hay retrasos de última hora, comenzará a las 13.00, hora local, en el palacio de Ciragan, actualmente un hotel de cinco estrellas situado en la orilla europea del Bósforo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el 30 de mayo que se "sorprendió" y le "decepcionó" que el Ejército de Rusia atacara Ucrania mientras ambas partes sostenían en Estambul (Turquía) los primeros contactos directos en tres años para abordar un posible proceso de paz.

"He visto cosas que me sorprendieron mucho: disparos de cohetes contra ciudades como Kiev durante una negociación que sentí que estaba a punto de cerrarse. Íbamos a resolver un problema y, de repente, dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan. Así que estoy muy decepcionado en ese sentido", expresó Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press