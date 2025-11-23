domingo 23  de  noviembre 2025
Duro golpe

Pedro Sánchez sigue defendiendo la inocencia del fiscal general español pese a su condena

Nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
El fiscal principal de España, Álvaro García Ortiz, llega a testificar ante el Tribunal Supremo en Madrid el 29 de enero de 2025. El fiscal principal de España llegó al Tribunal Supremo para testificar como sospechoso en un caso de filtraciones legales, uno de varios asuntos que avergüenzan al gobierno minoritario de izquierda del primer Ministro. .

El fiscal principal de España, Álvaro García Ortiz, llega a testificar ante el Tribunal Supremo en Madrid el 29 de enero de 2025. El fiscal principal de España llegó al Tribunal Supremo para testificar como sospechoso en un caso de filtraciones legales, uno de varios asuntos que avergüenzan al gobierno minoritario de izquierda del primer Ministro. .

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este domingo que sigue creyendo en la "inocencia" del fiscal general del Estado, quien fue condenado por violar el secreto judicial, al mostrar su "discrepancia" con el fallo, si bien dijo respetarlo.

"En una sociedad democrática como la que vive España (...) podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia, y yo la manifiesto, y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general", aseveró el dirigente socialista en rueda de prensa en Johannesburgo, donde asistió a la cumbre del G20.

Lee además
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
POLÍTICA EXTERIOR

Exiliados cubanos piden a Pedro Sánchez coherencia entre su apoyo a Ucrania y la ayuda al régimen castrista
Unión Europea dispuesta a combatir la peste totalitaria comunista
ESPAÑA

Líder de Vox afirma que "no habrá democracia" hasta que Pedro Sánchez rinda cuentas por corrupción

"Nosotros respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera", aunque "lamentamos este fallo", subrayó Sánchez, en su primera reacción a la condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, García Ortiz fue condenado el jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial, por haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

Duro golpe para Sánchez

Sánchez, que durante el inédito proceso al fiscal general siempre defendió su inocencia, dijo que su Gobierno pondrá en "marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general".

Dijo que también esperará a que se comunique la sentencia detallada, ya que el jueves solo se divulgó la condena, para estudiarla y ver si tiene elementos "controvertidos" que pueden ameritar recurrir ante otras instancias, como el Tribunal Constitucional.

Sánchez se mostró comedido en comparación con ministros de su Gobierno, irritados por la sentencia, como la número tres de su gobierno, Yolanda Díaz, perteneciente a la plataforma de izquierda radical Sumar, quien acusó al Supremo de haber suspendido "sus funciones constitucionales para directamente intervenir en política" contra el Ejecutivo.

Tras la condena, la oposición de derecha exigió una vez más la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, al considerar que el fiscal "se prestó a ser un peón en la estrategia del Ejecutivo", según dijo el líder del Partido Popular (conservador), Alberto Núñez Feijóo.

El fallo contra el fiscal general es un duro golpe para Sánchez, debilitado por varias otras causas judiciales contra miembros de su entorno, como su esposa Begoña Gómez, su hermano David o antiguos aliados políticos como su exministro y cercano colaborador José Luis Ábalos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Doble política de Pedro Sánchez: ayuda a Ucrania y financia a aliado de Rusia

España: ¿Qué consecuencias tiene la condena inédita al fiscal general?

Tribunal Supremo español condena al fiscal general del Estado por "revelación de secretos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO