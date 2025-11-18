martes 18  de  noviembre 2025
Exiliados cubanos piden a Pedro Sánchez coherencia entre su apoyo a Ucrania y la ayuda al régimen castrista

Activistas cubanos denuncian una contradicción en la política exterior española: apoyar militar y financieramente a Ucrania mientras se respalda a Cuba

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Una treintena de organizaciones y líderes cubanos exigieron al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, alinearse con la política europea hacia Ucrania y condicionar cualquier tipo de apoyo al régimen de La Habana a que este cese su respaldo a Rusia.

La petición fue difundida este lunes por el Centro por una Cuba Libre y Cuba en Transición, en una carta divulgada en Madrid, y se formula a pocas horas del encuentro que Sánchez sostendrá con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba
Camilo Loret de Mola
Ucrania de la mano de Orula

Los firmantes —entre ellos Manuel Iglesias, presidente del Center for a Free Cuba; Guillermo Mármol, presidente de su Junta; el académico de Yale Carlos Eire; Orlando Gutiérrez, secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC); y Sylvia G. Iriondo, presidenta de M.A.R. por Cuba— denuncian lo que consideran una contradicción central en la política exterior española: apoyar militar y financieramente a Ucrania mientras se mantiene el respaldo institucional y económico a Cuba, país que describen como “uno de los aliados preferentes” del presidente ruso Vladímir Putin.

Combatientes cubanos muertos en Ucrania

Según la misiva, el régimen cubano opera como un “apoyo de primera magnitud para Rusia” en los planos diplomático, propagandístico y de inteligencia y militar.

Entre los hechos citados, las organizaciones destacan que los ciudadanos cubanos constituyen el contingente extranjero más numeroso al servicio del ejército ruso, con al menos 7,000 reclutados, de acuerdo con informes divulgados en agosto. Añaden que entre 200 y 300 combatientes cubanos habrían muerto en el frente ucraniano.

Asimismo, recuerdan las declaraciones del embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Andrii Melnyk, quien afirmó que el reclutamiento masivo de cubanos no responde a acciones individuales, sino a una “práctica sistemática que involucra redes ilegales que operan abiertamente con el conocimiento del régimen de La Habana”.

Las organizaciones cuestionan que, pese a las reiteradas solicitudes del Parlamento Europeo y de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el gobierno de España haya defendido la continuidad de las ayudas previstas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

“España financia al principal aliado de Rusia”

También subrayan que, en julio del año pasado, España aprobó un programa especial para convertir 375 millones de euros de la deuda cubana, medida que interpretan como un respaldo financiero directo a un aliado estratégico de Moscú.

“España afirma apoyar a Ucrania, pero financia al principal aliado de Rusia”, advierte el texto. En ese contexto, instan a Sánchez a que, de cara a su reunión con Zelenski, fije como condición para cualquier asistencia futura a Cuba que el régimen deje de apoyar la guerra de Putin.

La carta, fechada el 17 de noviembre de 2025, insiste en que la coherencia entre los compromisos europeos y las decisiones de política exterior es indispensable en un momento en que Kiev continúa enfrentando la invasión rusa.

“No es posible mantener simultáneamente un apoyo firme a la soberanía ucraniana y un respaldo político y económico a un régimen que contribuye activamente al esfuerzo bélico de Putin”, concluyen las organizaciones.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa

