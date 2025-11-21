viernes 21  de  noviembre 2025
ESPAÑA

Líder de Vox afirma que "no habrá democracia" hasta que Pedro Sánchez rinda cuentas por corrupción

Santiago Abascal criticó que el presidente del Gobierno "sigue en su puesto" a pesar de ser "el responsable de que el fiscal general del Estado, que depende de él, esté condenado en estos momentos"

Unión Europea dispuesta a combatir la peste totalitaria comunista

Unión Europea dispuesta a "combatir la peste totalitaria comunista"

AP vía VOA
El presidente de Vox, Santiago Abascal, España.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, España.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este viernes que "en España no va a volver a haber una democracia hasta que Pedro Sánchez no asuma las consecuencias de sus actos" y "responda también por los crímenes contra el Estado de Derecho y la democracia", tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Abascal criticó que el presidente del Gobierno "sigue en su puesto" a pesar de ser "el responsable de que el fiscal general del Estado, que depende de él, esté condenado en estos momentos".

Lee además
Imagen de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CORTESÍA/sipse.com)
NARCOTRÁFICO

Desarticulan red del Cártel Jalisco Nueva Generación en España con apoyo de la DEA
Durante 2024 se registraron 175.364 matrimonios, un 1,7% más que en 2023. La tasa bruta de nupcialidad aumentó tres centésimas y se situó en 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes.
NATALIDAD

España: Los nacimientos continúan cayendo y registran un mínimo histórico en 2024, un 0,8% menos que 2023

En declaraciones a los medios este viernes en la localidad cacereña de Coria, Abascal consideró que el Gobierno central, junto con sus socios, "hace mucho tiempo" que están "en una campaña de acoso y derribo contra la justicia, contra el Tribunal Supremo", tras lo que apuntó que "todo lo que hay en torno a Pedro Sánchez está teniendo que dar cuentas ante la justicia, acaba sentado en el banquillo".

Pedro Sánchez es la 'X'

Por este motivo, Abascal aseveró que "Pedro Sánchez es la 'X' de toda la trama, todo lo que ha ocurrido habría sido imposible sin Pedro Sánchez"; tanto "los que le acompañaban en el Peugeot" como su familia más cercana "están imputados", lo que supone "uno de los mayores escándalos que ha vivido la democracia española".

"¿De quién depende el fiscal general del Estado? ¿De quién dependía Cerdán? ¿De quién dependía Ábalos? ¿De quién depende Gallardo?, planteó Abascal, quien respondió que todos ellos dependen "de la misma persona, del capo de la mafia, del mismo Pedro Sánchez que llegó a la Presidencia del Gobierno para combatir la corrupción del Partido Popular, y resulta que ellos han robado a manos llenas".

Y mientras "robaban de la manera más desvergonzada, y han insultado y se han reído de todos los españoles", ya que "han aplicado políticas contra el pueblo, contra el campo, contra la industria, contra la libertad de expresión y contra la libertad de educación", señaló el dirigente de Vox.

"Invasión migratoria"

Abascal criticó el "pacto permanente" entre PSOE y PP, "para la invasión migratoria, el pacto del fanatismo verde y para imponer la ideología de género en el lenguaje, en las escuelas y en todas partes".

En cualquier caso, Abascal considera "posible un cambio de rumbo", pero para ello "antes tenemos que derrotar tanto a los de la estafa como a los de la mafia", señaló en alusión a PP y PSOE, respecto de lo que ha confiado en que "en las próximas elecciones se inicie el camino para que eso sea posible muy pronto en toda España".

En ese sentido, el presidente de Vox aseveró que "es el PP el que tiene que dejar de llegar a acuerdos con el PSOE", tras la condena al fiscal general del Estado. Pedro Sánchez fue recibido en Ceuta "con grandes elogios por parte del presidente de la ciudad autónoma, del PP", lamentó.

Abascal criticó que España esté "gobernada por un bipartidismo", del que Vox "no va a ser cómplice, y esperamos que todos los españoles lo tengan muy claro".

50 años de monarquía

Respecto a la conmemoración este viernes en el Congreso de los Diputados de los 50 años de la monarquía, Abascal señaló que él no da "bandazos", y no acudió porque dijo que no va "a participar en ningún acto político en España en el que esté la mafia gubernamental", afirmó.

"No nos van a ver en ningún festejo, en ningún sarao, en ningún desfile", sino que Vox va "a estar con el pueblo".

Se trata de un acto "basado precisamente en las leyes de memoria histórica y que solo busca decir a los españoles qué tienen que pensar sobre nuestro pasado", tras lo que tachó de "incomprensible" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asistido.

Reunión con Meloni

Finalmente, y respecto a la reunión que mantuvo este pasado jueves con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Abascal criticó la "cantinela" que existe de su distanciamiento con Meloni, a la que ha calificado de "amiga y aliada permanente".

Abascal aseveró que mantiene "contacto permanente con la primera ministra de Italia desde que fue nombrada", ya que cuentan con "una alianza política entre Vox y Fratelli y una alianza personal y una estrecha amistad".

En este encuentro, Abascal trasladò a Meloni la "situación de corrupción inigualable en España por parte del Gobierno", que afecta a su hermano, a su mujer, al secretario de Organización, al sustituto del secretario de Organización, al candidato a la Junta de Extremadura o que el fiscal general del Estado ha sido condenado.

A los líderes europeos "realmente les cuesta creerlo", ya que "cualquiera de esos casos, el del hermano, el de la mujer, el de Ábalos, el de Cerdán, por separado, habría sido suficiente en cualquier país de nuestro entorno para que el presidente del Gobierno presentara la dimisión", aseverò.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

España: ¿Qué consecuencias tiene la condena inédita al fiscal general?

Los 28 puntos del plan de EEUU para terrminar la guerra en Ucrania

EEUU anuncia que someterá a escrutinio la política migratoria de sus aliados occidentales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración