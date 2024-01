Pérdidas de grandes personalidades que traspasaron fronteras

El 3 de enero falleció Walter Cunningham, a los 90 años, el último astronauta que nos quedaba del Apolo 7, la misión tripulada que llevó al hombre a la Luna por primera vez.

El 10 de enero dos figuras públicas abandonaron este mundo: El último monarca de Grecia, Constantino II, a los 86 años, hermano de la reina emérita de España Sofía; y Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas de rock, a los 78 años.

Lisa Marie Presley, única hija del ícono cultural Elvis Presley, falleció el 12 de enero, a los 54 años, por complicaciones con una cirugía bariátrica que se había realizado años antes.

El 28 de enero murió en la ciudad de Nueva York Tom Verlaine, líder de la banda de punk Television, a los 73 años. Ese sábado también pereció a los 64 años Lisa Loring, la primera actriz en dar vida a la mítica Wednesday Adams, de la familia Adams.

Febrero

El 3 de febrero murió el prestigioso diseñador español, Paco Rabanne, a los 88 años. Cinco días después, el 8 de febrero, dejó el mundo Burt Bacharach, a los 94 años, compositor de los éxitos pop I Say A Little Prayer y The Look of Love.

El día 10, se nos fue el cineasta español Carlos Saura, considerado una de las grandes figuras del séptimo arte, a los 91 años. El 15 murió, a los 82 años, falleció la actriz Raquel Welch, ganadora de un Globo de Oro en 1974.

Richard Belzer, famoso por dar vida al detective John Munch en las series Homicide: Life on the Street y Law & Order: SVU, se nos fue el 19 de febrero, a los 78 años.

Marzo

El 1 de marzo, a los 89 años, murió Just Fontaine, legendario delantero francés que ostenta el récord como máximo goleador del mundo.

A los 61 años, el 3 de marzo, pereció el actor Tom Sizemore, recordado por su trabajo en la exitosa película Rescatando al soldado Ryan.

El día 6 murió Gary Rossington, último miembro original sobreviviente y fundador de Lynyrd Skynyrd, a los 71 años. El 9 falleció, a los 89 años, el actor Robert Blake, ganador del premio Emmy.

El 25 abandonó el mundo, a los 88 años, el actor y comediante mexicano Xavier López Rodríguez, conocido por su icónico personaje Chabelo.

Abril

El 4 de abril pereció, a los 81 años, el eterno galán del cine y las telenovelas mexicanas Andrés García.

El 25 murió, a los 96 años, Harry Belafonte, cantante del éxito Banana Boat Song e ícono de la lucha por los derechos civiles.

A los 79 años pereció Jerry Springer, exalcalde de Cincinnati y presentador de noticias, a causa de un cáncer de páncreas.

Mayo

El 19 de mayo, también por un cáncer de páncreas, falleció Andy Rourke, a sus 59 años, bajista de la banda británica The Smiths. Ese mismo día murió, a los 87 años, Jim Brown, estrella de NFL y activista civil; y el influyente escritor británico Martin Amis, a los 73 años.

El 24 de mayo se nos fue la icónica cantante y estrella de rock y soul Tina Turner, a los 83 años.

Junio

El 27 de junio se confirmó la muerte del actor británico Julian Sands, quien se encontraba desaparecido desde enero.

El 29 de junio murió, a los 89 años, el actor Alan Arkin, ganador del Oscar en 2006 por su participación en Little Miss Sunshine.

El 30 falleció Carlos Alberto Montaner, extraordinario escritor, pensador y periodista cubano, colaborador de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Julio

El 16 de julio fue hallada sin vida la actriz y cantante británica Jane Birkin, a los 76 años, en su residencia en París.

El día 21 murió Tony Bennett, uno de los vocalistas más consumados y queridos del jazz y la música popular, a los 96 años.

El 31 de julio pereció el joven actor del éxito de HBO Euphoria Angus Cloud, debido a una sobredosis accidental.

Agosto

El 9 de agosto falleció el guitarrista y compositor de The Band Robbie Robertson, a los 80 años. El 24 pereció la estrella de World Wrestling Entertainment, Bray Wyatt, a los 36 años, a causa de un infarto.

El 26 de agosto murió el presentador de la televisión estadounidense legendario por conducir el programa The Price is Right durante más de 35 años Bob Barker, a los 99 años.

Septiembre

El 2 de septiembre, a los 76 años, murió el cantautor Jimmy Buffett, a causa de un inusual y agresivo cáncer de piel.

El día 15, en Mónaco, pereció el escultor y pintor colombiano más universal, Fernando Botero, a los 91 años, después de haber sufrido una neumonía.

El actor británico David McCallum, quien interpretó al forense Ducky en la serie de criminalística NCIS, murió el 25 de septiembre, a los 90 años.

Octubre

El 28 de octubre falleció, a los 54 años, el famoso actor Matthew Perry, reconocido por su rol de Chandler Bing en la serie Friends, a causa de los efectos de la ketamina, un fármaco que es recetado a pacientes con depresión.

Noviembre

El 19 de noviembre abandonó el mundo, a sus 96 años, la exprimera dama Rosalynn Carter, consejera más cercana de su esposo Jimmy Carter durante la presidencia.

A los 100 años, el 29 de noviembre, murió el exsecretario de Estado Henry Kissinger, figura clave de la diplomacia estadounidense durante la llamada Guerra Fría.

Diciembre

El 1 de diciembre, a los 93 años, pereció la jueza Sandra Day O'Connor, la primera mujer en la Corte Suprema de Justicia.

El 11 de diciembre, a los 61 años, se fue de este plano el actor Andre Braugher, famoso por su participación en la serie Homicide: Life on The Street, debido a una “breve enfermedad”.

El 29 de diciembre falleció el empresario e inversionista venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, quien desarrolló una extraordinaria trayectoria en la televisión regional, a los 78 años.

