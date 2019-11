Los agentes de la Comisaría General Policía Judicial iniciaron las diligencias de búsqueda del exalto cargo venezolano, aunque al menos hasta este martes por la tarde aún no había sido localizado, precisaron las fuentes. De acuerdo a la información, Carvajal esta desaparecido desde el viernes cuando Agentes de la Policía Judicial lo buscaron para cumplir con la orden que ordena la extradición a Estados Unidos. Las autoridades sospechan que Carvajal podría haber huido para evitar la extradición.

Carvajal está reclamado por EEUU por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 16 de septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Carvajal a Estados Unidos alegando que, aunque la orden de extradición se basaba en cargos por narcotráfico, "cabría entender" que subyacía "una motivación política", coincidiendo así con los argumentos que esgrimió la propia defensa del exgeneral chavista.

El tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara también atribuyó su decisión a la falta de concreción de los hechos que se le imputan y el hecho de que los habría cometido en el marco de su desempeño como general y, por tanto, serían delitos militares, lo que conlleva obligatoriamente la denegación de la entrega.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal revocó la decisión de la Sección Tercera en su reunión del pasado viernes, por lo que la Policía Nacional recibió comunicación oficial de la Audiencia Nacional para proceder a la detención de Carvajal.

La abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles, señaló que su cliente no podía considerarse prófugo porque la defensa no fue notificada oficialmente de la concesión de la extradición por parte del tribunal, y no se emitió ninguna citación ni orden de detención en su contra.

Carvajal está libre bajo fianza, pero las autoridades retuvieron su pasaporte y no tiene permitido abandonar la comunidad de Madrid. Según los términos de su libertad, además tiene que presentarse ante el tribunal cada 15 días. La próxima vez será el viernes.