Hugo Carvajal sigue en libertad y se encuentra en España, según sus abogados

Afirmaron que esta decisión aún no es definitiva, dado que aún pueden solicitar un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Además, de que hasta el momento el gobierno español no ha accedido a la entrega extradicional, como establece el artículo 18 de la Ley de Extradición Pasiva.

“Hugo Carvajal es un hombre de Estado que no tiene la intención de incumplir con las leyes españolas y que sigue determinado en el cumplimiento de la ley y de contribuir activamente al restablecimiento de la democracia en Venezuela”, se lee en el comunicado.

A continuación el texto completo:

HUGO CARVAJAL SIGUEN EN LIBERTAD Y SE ENCUENTRA EN ESPAÑA

Y dispuesto a cumplir con la ley.

Tanto su familia y los abogados defensores conocimos extraoficialmente ayer a través de los medios y redes sociales de la decisión del pleno de la Audiencia Nacional de revocar el autoacordado por la sección tercera que en su día denegó acceder a la extradición del General Carvajal a los Estados Unidos.

El abogado Nielson De Sousa Vilela nos expresa que: A pesar de los intentos que hemos hechos el día de ayer y el día de hoy de ser notificados por parte de la Audiencia Nacional en la forma prevista por ley, dicho órgano no ha accedido a realizar dicha notificación. El día de hoy acudimos nuevamente a la Audiencia Nacional tras las gestiones de control de dicho órgano y luego ellos comunicarse con el magistrado de guardia, se nos dio la información que podemos ir mañana a intentar por tercera vez que nos notifiquen de sea cual sea la decisión, la cual es firme pero no definitiva dado que contra la misma cabe recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, además de que aun faltaría por parte del gobierno de España acceder o no a la entrega extradicional de acuerdo con lo contemplado en el artículo 18 de la Ley de Extradición Pasiva.

Por otro lado, está pendiente la formalización del recurso contencioso que hemos anunciado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo Ministro de España de admitir a trámite la solicitud de extradición en los términos formulados por Estados Unidos. Adicionalmente, la entrega no es inminente, la misma puede tardar más de un año en resolverse de forma definitiva, dado que la misma se encuentra suspendida por imperativo legal del artículo 19.2 de la Ley de Asilo.

Por ello manifestamos que el General Hugo Carvajal es un hombre de Estado que no tiene la intención de incumplir con las leyes Españolas y que sigue determinado en el cumplimiento de la ley y de contribuir activamente al restablecimiento de la democracia en Venezuela.