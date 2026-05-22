David Alaba se despide del Real Madrid tras cinco temporadas llenas de títulos

El Real Madrid CF anunció oficialmente la salida de David Alaba al término de la presente temporada, poniendo fin a una etapa marcada por títulos, liderazgo y momentos históricos en el club blanco.
David Alaba dejará el Real Madrid al final de la temporada tras conquistar 11 títulos en cinco años. El Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado.
El Real Madrid CF anunció oficialmente la salida de David Alaba al término de la presente temporada, poniendo fin a una etapa marcada por títulos, liderazgo y momentos históricos en el club blanco.
El defensor austríaco disputó 131 partidos durante cinco temporadas con la camiseta madridista y conquistó 11 títulos: dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.
En el comunicado oficial, el presidente del club, Florentino Pérez, destacó la entrega y profesionalismo del jugador, además de recordar la icónica imagen de Alaba celebrando la Decimocuarta Copa de Europa, una fotografía que quedó grabada en la historia reciente del madridismo.
El club también confirmó que el estadio Estadio Santiago Bernabéu rendirá homenaje al futbolista este sábado, durante el último partido de Liga del equipo en la temporada.
La salida de Alaba marca el cierre de una etapa importante para el conjunto merengue, donde el defensor se consolidó como una pieza clave tanto en defensa como dentro del vestuario.