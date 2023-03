Presidenta de Taiwán confirma visita a EEUU

Desde Pekín han reiterado que la visita a Estados Unidos por parte de la líder taiwanesa supondría una "violación de la soberanía del país dado que Taiwán forma parte de China".

Sin embargo, el jefe del departamento de asuntos norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Taiwán, Douglas Hsu, advirtió que China "no tiene derecho a señalar a nadie por sus contactos e interacciones con otros países".

El propio McCarthy confirmó el miércoles que recibirá a la presidenta de Taiwán en una visita prevista para este año y rechazó por el momento que vaya a viajar a la isla. "Esto no tiene nada que ver con mi viaje, con si voy a ir o no a Taiwán", aseveró.

Sin embargo, McCarthy puntualizó que China no condicionará sus movimientos: "No pueden decirme adónde puedo o no puedo ir". Asimismo, afirmó que le gustaría visitar la isla y desplazarse hasta allí junto a un grupo de diputados.

FUENTE: Con información de Europa Press