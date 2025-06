Prueban 'Nave nodriza' presentada en China como el primer portaviones del cielo

El desarrollo del SS-UAV forma parte del plan de modernización militar impulsado por el presidente Xi Jinping, enmarcado en sus ambiciones de reunificar Taiwán y reforzar el control sobre el Mar de China Meridional. Según reportes, ya se han construido al menos cuatro de estas plataformas.

La experiencia acumulada en conflictos como Ucrania y Gaza, donde los drones han sido decisivos, habría acelerado su desarrollo. Hoy, la guerra con drones se considera clave tanto en operaciones doctrinales como en guerras asimétricas.

AFP__ Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China Un visitante observa el avión de transporte Xi'an Y-20 de fabricación china durante el vuelo durante la 15.ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, celebrada en Zhuhai, provincia de Guangdong, en el sur de China, el 15 de noviembre de 2024. Héctor Retamal / AFP

Sin embargo, la nave nodriza no está exenta de amenazas. Sistemas de defensa aérea como el THAAD, el Patriot PAC-3 y el Aegis BMD son capaces de interceptarla a las altitudes en que opera. Esto obligará al Ejército Popular de Liberación (EPL) a proteger estos portaviones aéreos con defensas complementarias y escoltas aéreas. Aun así, la inversión masiva de China en drones señala un cambio fundamental en su estrategia de guerra aero-terrestre, y con un presupuesto sin aparente límite, este tipo de plataformas podrían ser parte de futuros enfrentamientos globales.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).