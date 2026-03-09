lunes 9  de  marzo 2026
TENSIONES

Líder militar de Madagascar cesa al primer ministro y disuelve el Gobierno

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud

El presidente de Madagascar, Michael Randrianirina, en el Gran Palacio del Kremlin el 19 de febrero de 2026.

El presidente de Madagascar, Michael Randrianirina, en el Gran Palacio del Kremlin el 19 de febrero de 2026.

Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nairobi.- El presidente de Madagascar, coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre, cesó al primer ministro del país, Herintsalama Rajaonarivelo, y disolvió el Gobierno, informó este lunes la Presidencia.

"El Presidente de la Refundación de la República anuncia que, de conformidad con la Constitución, el Gobierno ha sido suspendido de sus funciones y que él mismo procederá en breve al nombramiento de un nuevo primer ministro, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución", afirmó el portavoz presidencial, Rahajason Harry Laurent, en un escueto comunicado.

Lee además
El presidente de Estados Unidos estrecha la mano del canciller alemán  Friedrich Merz, en visita oficial a la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump recibe a jefe de gobierno alemán, primera visita tras ofensiva contra Irán
el experimento ideologico de gobierno de gabriel boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

"Hasta el nombramiento del primer ministro y de los nuevos miembros del Gobierno, el secretario general de cada ministerio es responsable de las operaciones diarias", agregó sin dar una explicación para la disolución del Ejecutivo.

Las autoridades militares anunciaron a finales de octubre un Gobierno que incluía una mayoría de ministros civiles, algunos cargos militares y a críticos del expresidente Andry Rajoelina, derrocado en el golpe de Estado del día 14 de ese mes, tras semanas de protestas masivas lideradas por los jóvenes.

El nuevo Ejecutivo fue presentado oficialmente el 28 de octubre en la capital, Antananarivo, después de la investidura previa como primer ministro del empresario Rajaonarivelo.

"Los principales objetivos de mi mandato, que durará dos años como máximo, son buscar soluciones concretas para la población", afirmó Randrianirina al anunciar el nuevo Gobierno.

Dentro de ese proceso de transición, "se celebrará un referéndum constitucional", según el coronel.

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud.

Tras sus demandas iniciales, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos, y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Hijo del eliminado Jamenei lidera supuestos ataques contra EEUU e Israel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Te puede interesar

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Estudiantes protestan en las escaleras de la Universidad de La Habana para expresar su descontento con las condiciones de enseñanza en La Habana el 9 de marzo de 2026. 
PROTESTA

Estudiantes protestan en la escalinata de la Universidad de La Habana en medio de creciente malestar en Cuba

Imagen referencial de un paciente durante una consulta médica.
SALUD Y ACCESO

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami