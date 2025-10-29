Putin asegura que Rusia ensayó un dron submarino con capacidad nuclear

Imagen creada por AI sobre la posibilidad de que Rusia tenga un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear.

MOSCÚ. - Rusia probó con éxito un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear, afirmó el presidente Vladimir Putin el miércoles, la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", indicó Putin.

"No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

El domingo Putin ya había anunciado una prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" y capaz, según él, de superar prácticamente todos los sistemas de interceptación.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas —entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP