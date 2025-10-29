miércoles 29  de  octubre 2025
TENSIÓN MUNDIAL

Putin asegura que Rusia ensayó un dron submarino con capacidad nuclear

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección

Imagen creada por AI sobre la posibilidad de que Rusia tenga un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear.

Imagen creada por AI sobre la posibilidad de que Rusia tenga un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear.

IMAGEN CREADA POR AI/COPILOT

MOSCÚ.- Rusia probó con éxito un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear, afirmó el presidente Vladimir Putin el miércoles, la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", indicó Putin.

Lee además
El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.
MEDIDAS

Estados Unidos anunciará un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia
Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 
TENSIONES

Rusia estalla contra Trump y amenaza con represalias por sanciones petroleras

"No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

El domingo Putin ya había anunciado una prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" y capaz, según él, de superar prácticamente todos los sistemas de interceptación.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas —entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Investigación de la ONU documenta nuevos crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania

Zelenski aplaude el "contundente mensaje" de las sanciones de EEUU contra Moscú

Putin supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas