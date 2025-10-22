jueves 23  de  octubre 2025
MEDIDAS

Estados Unidos anunciará un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia

Putin no ha llegado a la mesa de negociaciones por la paz en Ucrania de forma honesta y directa, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles 22 de octubre que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará públicamente un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia. Esto en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

"Vamos a anunciar después del cierre (de los mercados) de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", dijo Bessent en declaraciones en la Casa Blanca.

Lee además
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Conflicto bélico

EEUU advierte a Rusia de que impondrá "costes" si no da pasos para la paz en Ucrania
Bomberos ucranianos trabajan para extinguir un edificio en llamas tras los ataques rusos en Járkov el 13 de octubre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. 
GUERRA RUSA

Rusia bombardea con misiles y drones kamikazes infraestructura energética en Ucrania

Luego, en entrevista con Fox News, Bessent afirmó que no va a adelantar "las sanciones exactas". Pero, aseguró que "será uno de los paquetes de sanciones más severos impuestos" contra Moscú.

Subrayó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llegado a la mesa de negociaciones de forma honesta y directa": "Hubo conversaciones en Alaska. Trump se retiró al darse cuenta de que las cosas no avanzaban. Ha habido conversaciones entre bastidores, pero creo que el presidente está decepcionado con la situación actual de estas conversaciones".

El 15 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a Rusia que debe acabar la guerra con Ucrania. Advirtió que, si no daba pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Krelim.

"Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", insistió el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.

Trump niega permiso

Por su parte, el presidente Donald Trump negó que Washington haya aprobado un permiso para que Kiev utilice misiles de largo alcance en el interior de Rusia.

"EEUU no tiene nada que ver con estos misiles, provengan de donde provengan, ni con lo que Ucrania haga con ellos", dijo el mandatario a través de su perfil en la red social Truth Social.

Estos comentarios llegan un día después de que la Casa Blanca dijera que no había planes para el futuro próximo de cara a un encuentro entre Trump y su homólogo ruso, dejando en el aire la cumbre bilateral en la capital de Hungría, Budapest.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Putin supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

EEUU ejecuta "ataque de precisión" contra una narcolancha en el Pacífico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"