Estados Unidos anunciará un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia

WASHINGTON. - El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, informó este miércoles 22 de octubre que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará públicamente un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia. Esto en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

"Vamos a anunciar después del cierre (de los mercados) de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", dijo Bessent en declaraciones en la Casa Blanca.

Luego, en entrevista con Fox News, Bessent afirmó que no va a adelantar "las sanciones exactas". Pero, aseguró que "será uno de los paquetes de sanciones más severos impuestos" contra Moscú.

Subrayó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llegado a la mesa de negociaciones de forma honesta y directa": "Hubo conversaciones en Alaska. Trump se retiró al darse cuenta de que las cosas no avanzaban. Ha habido conversaciones entre bastidores, pero creo que el presidente está decepcionado con la situación actual de estas conversaciones".

El 15 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a Rusia que debe acabar la guerra con Ucrania. Advirtió que, si no daba pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Krelim.

"Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", insistió el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.

Trump niega permiso

Por su parte, el presidente Donald Trump negó que Washington haya aprobado un permiso para que Kiev utilice misiles de largo alcance en el interior de Rusia.

"EEUU no tiene nada que ver con estos misiles, provengan de donde provengan, ni con lo que Ucrania haga con ellos", dijo el mandatario a través de su perfil en la red social Truth Social.

Estos comentarios llegan un día después de que la Casa Blanca dijera que no había planes para el futuro próximo de cara a un encuentro entre Trump y su homólogo ruso, dejando en el aire la cumbre bilateral en la capital de Hungría, Budapest.

FUENTE: Con información de Europa Press