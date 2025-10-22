Putin supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia

MOSCÚ.- El mandatario ruso Vladimir Putin supervisó este miércoles unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Moscú, unos ejercicios que han implicado a componentes terrestres, marítimos y aéreos y han incluido prácticas sobre el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero.

El Kremlin ha especificado en un comunicado que las maniobras han incluido el lanzamiento de un misil balístico intercontinental tipo Yars desde un cosmódromo en Kamchatka, así como el de un misil balístico Sineva desde un submarino nuclear en el mar de Barents. Además, varios bombarderos estratégicos Tu-95MS han lanzado "misiles aire-tierra".

"Las maniobras permitieron probar el nivel de preparación de los organismos militares de mando y control y las capacidades prácticas del personal operativo", antes de subrayar que "las prácticas de lanzamiento estuvieron controladas por el Centro Nacional de Control de Defensa de la Federación Rusa". "Todas las tareas han sido completadas", ha remachado.

Las autoridades de Rusia llevan a cabo este tipo de maniobras de forma regular para comprobar sus capacidades y disposición ante posibles amenazas. Estas últimas llegan en medio de las tensiones por la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, y ante la falta de avances en el plano diplomático, incluidas peticiones de Kiev a Estados Unidos para que le entregue misiles Tomahawk.

