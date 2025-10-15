miércoles 15  de  octubre 2025
Conflicto bélico

EEUU advierte a Rusia de que impondrá "costes" si no da pasos para la paz en Ucrania

El jefe del Pentágono dijo que "esta no es una guerra que comenzó bajo el mandato de Trump, pero terminará bajo su mandato"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señalò este miércoles en un mensaje a Rusia que la guerra debe acabar en Ucrania, avisando de que, si no da pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Kremlin.

"Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", insistió el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.

Lee además
Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Sistema de seguridad

La OTAN defiende cooperación con la UE para la creación de un muro antidrones ante amenazas de Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana. 
CONFLICTO

Zelenski insta a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania "igual que hizo en el Medio Oriente"

Hegseth indicó que si la guerra no termina y si "no hay un camino hacia la paz a corto plazo", Estados Unidos está listo para, de la mano de sus aliados, "tomar medidas necesarias para imponer costes a Rusia por su continua agresión".

El jefe del Pentágono insistió en que su Departamento está preparado para "hacer su parte" respecto a cuestiones que "solo Estados Unidos puede hacer", en una referencia a reforzar la OTAN y al Ejército ucraniano ante la invasión rusa del país vecino.

Después del acuerdo de paz en Gaza logrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la Administración norteamericana ha insistido en su enfoque de lograr la paz "mediante la fuerza", también en el escenario de Ucrania.

Hegseth reivindicó a Trump, asegurando que "sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana". "Esta no es una guerra que comenzó bajo el mandato de Trump, pero terminará bajo su mandato", afirmó, urgiendo a aprovechar el momento para poner fin al conflicto en Ucrania.

Emergencia

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania obligaron a realizar cortes de electricidad de emergencia en gran parte del país el miércoles, según informó el operador de la red.

El martes por la noche ya se habían implementado cortes en ocho de las 24 regiones de Ucrania y este miércoles la situación empeoró.

"Debido a la situación compleja en el sistema energético de Ucrania, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en todas las regiones", excepto en la de Donetsk (este), donde se concentran los combates, anunció el operador, Ukrenergo, en Telegram.

"Se están llevando a cabo trabajos de restauración de emergencia en todas las regiones afectadas por los bombardeos", añadió el operador nacional de la red de alta tensión, instando a los habitantes a usar la electricidad disponible "con moderación".

Por su parte, el operador privado DTEK, que genera y distribuye la energía, también anunció cortes de electricidad en varias regiones, incluyendo la de Lviv (oeste), Odesa (sur) y en la capital, Kiev, y su correspondiente región.

Aumentan los ataques contra Ucrania

Rusia ha multiplicado en las últimas semanas los ataques contra las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria ucranianas ante la llegada del invierno, generando temores de una campaña que, como en años anteriores, podría sumir a millones de personas en la oscuridad.

Ya la semana pasada se produjeron cortes de electricidad en toda Ucrania, afectando durante varias horas a una parte de la capital.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Moscú de querer "sembrar el caos" entre la población con estos bombardeos, que también han perjudicado al sector gasístico ucraniano.

Por su parte, Ucrania apunta regularmente con drones a refinerías de petróleo y tuberías de hidrocarburos en Rusia, una estrategia que ha provocado un aumento en los precios del combustible en ese país desde el verano boreal.

El ejército ucraniano también atacó recientemente una planta eléctrica en la región rusa fronteriza de Bélgorod, provocando cortes de electricidad en la zona.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Presidente sirio solicita a Rusia que entregue a Bashar al Asad

Régimen cubano niega participar en la guerra contra Ucrania, pese a investigaciones periodísticas

Putin admite que dos misiles rusos estallaron cerca del avión siniestrado en Kazajistán en 2024

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno