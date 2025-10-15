miércoles 15  de  octubre 2025
Presidente sirio solicita a Rusia que entregue a Bashar al Asad

Rusia cuenta con dos importantes activos militares en Siria, la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim, en la costa mediterránea

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se reúnen en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 15 de octubre de 2025.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se reúnen en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 15 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, de visita en Moscú, pedirá a su homólogo Vladimir Putin la entrega del depuesto dirigente Bashar al Asad, del que Rusia fue uno de los principales patrocinadores.

Al Sharaa, que en su juventud fue yihadista en Irak y Siria, efectúa su primera visita a Rusia desde que en diciembre derrocó a Al Asad al frente de una coalición de grupos armados.

La visita es de gran calado simbólico, ya que Rusia, junto con Irán y el movimiento chiita libanés Hezbolá, fue uno de los principales apoyos militares del régimen de Al Asad durante la guerra civil siria iniciada en 2011.

Durante el conflicto, aviones rusos atacaron abundantemente las zonas bajo control rebelde, incluyendo la de Idlib, en el noroeste, que en los últimos años de la contienda estuvo controlada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, dirigido por Ahmed al Sharaa.

Rusia llegó a colocar a dicho grupo en su lista de organizaciones "terroristas", en 2020, y en diciembre Bashar al Asad encontró refugio en Moscú junto a su familia, justo después de ser derrocado.

Un funcionario del gobierno sirio, que pidió anonimato, dijo a AFP que Al Sharaa pedirá a Putin "que entregue a todos los individuos que cometieron crímenes de guerra y están en Rusia, en especial a Bashar al Asad".

El mismo funcionario indicó que ambos líderes hablarían también de inversiones, la situación de las bases rusas en Siria y el rearme del nuevo ejército sirio.

Rusia cuenta con dos importantes activos militares en Siria, la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim, en la costa mediterránea.

Moscú se sirvió ampliamente de ambas instalaciones durante su intervención en la guerra civil siria, desde 2015.

FUENTE: Con información de AFP

