sábado 16  de  mayo 2026
RUSIA

Putin viaja a China días después de Trump

Ambos hablarán sobre "los principales temas internacionales y regionales" y firmarán una declaración conjunta, según precisó en un comunicado

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El presidente ruso Vladimir Putin viajará a China, su socio estratégico, para una visita oficial el 19 y 20 de mayo, días después de que lo hiciera su homólogo estadounidense Donald Trump.

China considera a Rusia como un socio prioritario para crear un nuevo orden mundial multipolar postoccidental.

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Durante el viaje, Putin abordará con su homólogo chino Xi Jinping la manera de "fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica", anunció este sábado el Kremlin.

Ambos hablarán sobre "los principales temas internacionales y regionales" y firmarán una declaración conjunta, según precisó en un comunicado.

Según la misma fuente, también está previsto un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, para examinar la cooperación económica y comercial bilateral.

Ucrania como trasfondo

Trump, mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia, precedió a Putin en su visita a China.

El viaje del jefe de Estado ruso tiene lugar en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto bélico en Ucrania están estancados debido, en particular, a la guerra en Oriente Medio.

Una breve tregua negociada bajo los auspicios de Trump pausó los bombardeos masivos lejos del frente, pero los ataques se reanudaron tan pronto como expiró el pasado lunes por la noche.

China llama a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su ofensiva militar lanzada en febrero de 2022 en Ucrania. Dice ser una parte neutral en la guerra.

Pekín niega proporcionar armas letales a uno u otro bando y acusa a los países occidentales de prolongar las hostilidades armando a Ucrania.

Pero como socio económico de Rusia, China es el principal comprador de combustibles rusos en el mundo, incluidos los productos petroleros, lo que alimenta la máquina de guerra.

Antes de la llegada de Trump a China, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski le pidió que abordara con Xi de qué forma se puede poner fin a la ofensiva rusa.

Trump partió de China el viernes diciendo que había alcanzado acuerdos comerciales "fantásticos", sin dar muchos detalles.

El fabricante aeronáutico Boeing confirmó un "compromiso inicial" por el que China le comprará 200 aviones, siguiendo lo anunciado por Trump.

China dijo por su parte que se puso de acuerdo con Trump para entablar una "relación de estabilidad estratégica constructiva".

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, valoró positivamente la cumbre sinoestadounidense, al tiempo que subrayó el carácter privilegiado de los vínculos entre Moscú y Pekín.

"Si los acuerdos que han alcanzado o alcanzarán Pekín y Washington responden a los intereses de nuestros amigos chinos, no podemos más que alegrarnos", declaró el viernes en rueda de prensa en Nueva Delhi.

Pero "nos unen a China unas relaciones (...) que son más profundas y sólidas que las alianzas políticas y militares tradicionales. Se trata de un nuevo tipo de relaciones que estabilizan la política mundial y la economía mundial más que cualquier otro factor", subrayó Lavrov.

FUENTE: Con información de AFP

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