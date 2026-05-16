China y EEUU acuerdan mantener contactos estrechos y directos en la reunión de Pekín

El presidente de EEUU, Donald Trump, viajó a China y se reunión con su homólogo Xi Jinping.

PEKIN. - El presidente de China , Xi Jinping , realizará una visita de Estado a EEUU este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump , según informó el canciller Wang horas después de la reunión que mantuvieron ambos líderes este viernes.

La relación entre China y EEUU "es la más importante y compleja del mundo", afirmó Wang, y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la "estrella guía" de la relación.

En declaraciones a la prensa y compartidas en un comunicado del Ministerio de Exteriores chino, el jefe del despacho informó que "ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado”.

El presidente Trump se reunió con Jinping en Pekin donde permaneció menos de 48 horas, y en las conversaciones abordaron el tema de Taiwan, que mantiene una lucha por su independencia, y asunto que la cancillería china consideró "el más importante en las relaciones entre China y EEUU".

Contactos entre China y EEUU

"Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es el mayor denominador común para ambas partes. La condición previa para ello es no apoyar ni tolerar nunca la 'independencia de Taiwán'", aseveró.

En sus declaraciones, Wang señaló también que Xi y Trump acordaron durante la reunión en Pekín mantener un contacto directo y estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia.

El jueves, en una banquete de Estado, Trump brindó por su anfitrión chino y extendió una invitación para que Xi visite junto a su esposa, Peng Liyuan, la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

El acercamiento estrecho entre los dos países se produjo luego que Trump impuso sanciones a Chinas para impedir la venta de petróleo a Irán.

Reunión a futuro

Los dos líderes acordaron además apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EE.UU.) según informó la agencia Xinhua,

Según el medio hongkonés South China Morning Post, esta visita de Estado sería la primera de un líder chino a EEUU en más de una década, desde septiembre de 2015.

En aquel momento, Xi fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. Seis meses después, regresó a la capital estadounidense para asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear.