domingo 4  de  octubre 2026
CONFLICTO

Renuncia ministro de petróleo de Irán

El director de la Compañía Nacional petrolera iraní, Hamid Bord, asumirá como ministro. El canciller de Irán dijo que no hay solución militar a la guerra

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, durante la 27.ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Doha, el 23 de octubre de 2025.

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, durante la 27.ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Doha, el 23 de octubre de 2025.

AFP
Por Elena Moreno

TEHERÁN.- El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, dimitió, informó este domingo la oficina del presidente. La decisión se produce después de que el estallido de la guerra en Oriente Medio provocara largas filas de espera en las gasolineras.

En un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, las autoridades iraníes señalaron que el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Hamid Bord, asumirá la cartera de forma interina. No se informaron las razones de la dimisión.

Lee además
El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
EEUU

Empleos, economía, petróleo e Irán, la ecuación para el Banco Central
Vista aérea de la refinería BP en Whiting, Indiana, Estados Unidos.
INVERSIONES

EEUU busca ampliar su capacidad de refinación de petróleo ante alertas de posible crisis de suministro

El cambio fue anunciado por Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicación e información de la oficina presidencial.

El ministro Paknejad ejercía el cargo desde agosto de 2024, luego de recibir la aprobación del Parlamento como parte del gabinete del presidente Pezeshkian tras las elecciones presidenciales de ese año.

Al funcionario iraní le correspondió supervisar al sector petrolero en el marco de las sanciones internacionales vigentes y la guerra con Estados Unidos e Israel.

Sin solución militar

Este domingo, Irán insistió en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, justo cuando las negociaciones parecen estar en un punto muerto.

"Si nuestros enemigos vuelven a optar por la vía de la confrontación militar, nuestra respuesta será más contundente que antes y nos defenderemos con aún más fuerza", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en una reunión con embajadores extranjeros.

Puntualizó: "No hay solución militar, ni tampoco ninguna solución basada en nuevas sanciones".

En las últimas semanas Washington redujo las operaciones militares para dar prioridad a la presión económica. El principal punto de discordia es el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una vía vital para el petróleo y el gas del Golfo.

La semana pasada, funcionarios iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Teherán afirma haber puesto siete condiciones para la reapertura del estrecho, entre las que destaca un alto el fuego en todo Oriente Medio, el desbloqueo de sus activos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense.

Sin embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazó la propuesta y dejó la puerta abierta tanto al diálogo como a la reanudación de las operaciones militares.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump desmiente oferta de alivio de sanciones a Irán o descongelar fondos para lograr un acuerdo

Omar Sixto presenta en el Parlamento Europeo un libro sobre la transformación de la economía cubana

¿Cuál China fue aliada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El año que viene se cumple el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, y que nació seis años antes de que se fundara Lacoste
MODA

Lacoste toma París para presentar la colección primavera-verano 2027

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro
EEUU

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro

La llegada de una integrante del equipo de María Corina Machado, Claudia Macero, prepara el camino para la líder de la oposición.
VENEZUELA

Futuro electoral de Venezuela está ceñido al regreso de María Corina

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.
SUCESOS

Muere en Chicago niña venezolana apuñalada por la espalda

Flávio Bolsonaro cuenta con el voto mayoritario de los hombres y de los evangélicos (AFP)
BRASIL

Destino de Brasil está en manos de los "indecisos"

Te puede interesar

Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado de Miami-Dade, apoya a la Enmienda 3.
SEGURIDAD Y FISCALIDAD

Sheriff de Miami-Dade, entre el alivio fiscal y más presupuesto

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
ELECCIONES

Lula y Flávio Bolsonaro van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro
EEUU

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.
SUCESOS

Muere en Chicago niña venezolana apuñalada por la espalda