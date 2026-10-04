Renuncia ministro de petróleo de Irán

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, durante la 27.ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Doha, el 23 de octubre de 2025.

TEHERÁN.- El ministro de Petróleo de Irán , Mohsen Paknejad, dimitió, informó este domingo la oficina del presidente. La decisión se produce después de que el estallido de la guerra en Oriente Medio provocara largas filas de espera en las gasolineras.

En un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, las autoridades iraníes señalaron que el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Hamid Bord, asumirá la cartera de forma interina. No se informaron las razones de la dimisión.

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El cambio fue anunciado por Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicación e información de la oficina presidencial.

El ministro Paknejad ejercía el cargo desde agosto de 2024, luego de recibir la aprobación del Parlamento como parte del gabinete del presidente Pezeshkian tras las elecciones presidenciales de ese año.

Al funcionario iraní le correspondió supervisar al sector petrolero en el marco de las sanciones internacionales vigentes y la guerra con Estados Unidos e Israel.

Sin solución militar

Este domingo, Irán insistió en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, justo cuando las negociaciones parecen estar en un punto muerto.

"Si nuestros enemigos vuelven a optar por la vía de la confrontación militar, nuestra respuesta será más contundente que antes y nos defenderemos con aún más fuerza", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en una reunión con embajadores extranjeros.

Puntualizó: "No hay solución militar, ni tampoco ninguna solución basada en nuevas sanciones".

En las últimas semanas Washington redujo las operaciones militares para dar prioridad a la presión económica. El principal punto de discordia es el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una vía vital para el petróleo y el gas del Golfo.

La semana pasada, funcionarios iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Teherán afirma haber puesto siete condiciones para la reapertura del estrecho, entre las que destaca un alto el fuego en todo Oriente Medio, el desbloqueo de sus activos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense.

Sin embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazó la propuesta y dejó la puerta abierta tanto al diálogo como a la reanudación de las operaciones militares.

FUENTE: Con información de AFP