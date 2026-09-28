lunes 28  de  septiembre 2026
Negociaciones

Trump desmiente oferta de alivio de sanciones a Irán o descongelar fondos para lograr un acuerdo

"Axios acaba de publicar una historia según la cual 'Trump' ofreció a Irán el levantamiento de sanciones y de fondos congelados. Esto es falso, escribió Trump

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes haber ofrecido aliviar sanciones económicas o descongelar fondos a Irán a cambio de que tome medidas concretas respecto a su programa nuclear, negando lo asegurado poco antes por el medio digital Axios, mientras la guerra en Medio Oriente se prolonga.

"Axios acaba de publicar una historia según la cual 'Trump' ofreció a Irán el levantamiento de sanciones y de fondos congelados. Esto es falso. ¡No les ofrecí NADA!", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

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El mandatario añadió que la información de Axios era un "engaño" utilizado únicamente para satisfacer lo que él denomina como el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" y exigió al medio que retirara "inmediatamente" la información.

El mandatario negó estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear

La información de Axios sostiene, citando a un funcionario estadounidense, que Trump ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas y el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán adoptara medidas concretas respecto a su programa nuclear.

Según esa versión, cualquier alivio estaría condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con la cuestión nuclear.

Negociaciones

El mensaje en redes del presidente republicano se produce mientras Washington y Teherán mantienen abiertos contactos indirectos, con Catar como mediador, para tratar de reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque existen versiones contradictorias sobre una posible nueva ronda futura de conversaciones en Nueva York.

La delegación iraní ha negado que tenga previsto reunirse con representantes estadounidenses y ha señalado que espera una respuesta de Washington transmitida por Catar.

Trump informó el fin de semana que rechazó el plan presentado por Teherán para reabrir en un plazo de siete días el estratégico estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica.

Los dirigentes iraníes "quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente", afirmó. "Lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", apuntó.

Las conversaciones entre Washington y Teherán se reanudaron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU, pero su futuro sigue siendo muy incierto.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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