Rubisco, la enzima que sustenta la vida en la Tierra sigue en evolución

MIAMI.- Una investigación dirigida por la Universidad de Oxford, del Reino Unido, descubrió que la Rubisco, la enzima que alimenta toda la vida en la Tierra, no está estancada en una rutina evolutiva como se pensaba, por el contrario mejora todo el tiempo aunque lo hace de una manera muy lenta.

Este hallazgo podría potencialmente abrir nuevas rutas para fortalecer la seguridad alimentaria. Los resultados se publicaron en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).