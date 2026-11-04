Rusia espera que Trump persista en esfuerzos de paz en Ucrania

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

MOSCÚ .- El Kremlin espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga sus esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Ucrania declaró este miércoles el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"El presidente Trump continúa en el poder, esperamos sinceramente que persista en sus esfuerzos pacificadores", aseveró al canal de Telegram cercano al Kremlin Yunashev Live.

"Ya tenemos parte del trabajo adelantado, próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones a tres bandas (entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos), tenemos los exitosos esfuerzos humanitarios de Melania Trump, esperamos que todo eso continúe", recordó.

Preguntado por el periodista si el Congreso presuntamente controlado por el partido Demócrata podría obstaculizar este proceso zanjó que "eso es un problema interno de Estados Unidos".

El pasado lunes el propio Peskov ya argumentó que, fuera cual fuera el resultado de las elecciones legislativas en EEUU, Trump seguiría en el cargo y por tanto seguiría decidiendo sobre las cuestiones internacionales.

"El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior", dijo.

Ucrania eleva a 37 los muertos por el ataque ruso sobre una escuela

La Policía de Zaporiyia ha elevado a 37 los muertos por el ataque ruso del lunes sobre una escuela de la localidad de Komishuvaja, que estaba siendo utilizada como centro de entrega de ayuda humanitaria, si bien la cifra seguirá aumentando en las próximas horas pues más de medio centenar de personas continuarán desaparecidas.

Las autoridades han confirmado que por el momento una docena de ellas han podido ser identificadas. "Los especialistas están haciendo todo lo posible para identificar a los fallecidos cuanto antes y entregar los cuerpos a sus familiares para que les den un entierro digno", ha señalado la Policía en redes sociales.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha confirmado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan y ha anunciado que las autoridades brindarán todo el apoyo necesario a las víctimas. "No podemos devolver las vidas perdidas ni aliviar el dolor, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ninguna familia se quede sola con su duelo", ha dicho.

"Han vivido una terrible tragedia. Han perdido a sus seres queridos y han sufrido heridas graves. Ahora es importante cuidar de todos los que han sufrido", ha afirmado el gobernador, que ha anunciado que financiarán el entierro de los fallecidos e indemnizarán con hasta 50.000 grivnas (980 euros) a los heridos.

Desde el martes hasta el jueves la provincia de Zaporiyia se encuentra de luto oficial. Se trata de uno de los ataques más mortíferos sobre la región desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

Cuando se produjo el ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenki, denunció que fue otro ataque "absolutamente horrendo" que muestra el nulo interés de Rusia por apostar por una desescalada, aprovechando el ejemplo de Oleshki. "Era el momento de dar pasos humanitarios (...), pero Rusia sigue matando", lamentó.

FUENTE: Con información de EFE