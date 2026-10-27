Rusia interesada en continuar la cooperación energética con Venezuela, según Putin

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

MOSCÚ . Rusia interesada en continuar la cooperación energética con Venezuela y mantiene consultas, al respecto, con Caracas y “terceros países”, aseveró este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en la Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada en Moscú.

“Los operadores económicos rusos invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, confiamos en que esta cooperación continuará”, declaró, al comentar la intervención telemática en el foro de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

¿Negociaciones en puerta? Putin afirma que Rusia está lista para negociar un acuerdo final sobre la guerra con Ucrania

ACUERDOS Ucrania plantea una reunión trilateral con EEUU y Rusia para abordar "el fin de la guerra"

Putin señaló que Rusia está lista para trabajar “con las autoridades de Venezuela, con nuestros socios venezolanos, así como con representantes de terceros países”.

“Llevamos a cabo consultas tanto con las instituciones gubernamentales como con compañías interesadas de otros, quiero subrayar, terceros países”, indicó, en clara referencia a Estados Unidos.

Tras la captura a principios de 2026 del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la operación de “una agresión” contra la nación caribeña, aliado estrecho de Rusia en América Latina.

Putin, cuyo país ha pedido la liberación de Maduro, mantiene una postura reservada sobre Venezuela exenta de críticas directas a Trump, mientras Moscú y Caracas aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación directos.

En la actualidad, Estados Unidos ejerce el control mayoritario de más de la quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela y supervisa la comercialización del petróleo venezolano en virtud del acuerdo bilateral firmado entre Caracas y Washington en agosto pasado.

Este acuerdo otorga a empresas estadounidenses como North American Blue Energy Partners (NABEP) el control operativo de 17 yacimientos estratégicos por un período de hasta cien años.

Omán evalúan alianza con Venezuela

United Engineering Hydrocarbon Technology LLC (UER), empresa con sede en Omán especializada en el tratamiento y mejoramiento de crudo pesado y extrapesado, explora nuevas oportunidades de negocios internacionales, incluyendo Venezuela, tras una reunión con representantes de Pacific Coast Energy Company (PCEC) y la firma suiza de servicios financieros I-Capital AG.

La reunión realizada en Mascate, la capital omaní, se produjo tras la reciente firma por parte de PCEC de Contratos de Participación Productiva (PPC) con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), los cuales abarcan la reurbanización y reactivación de los campos petroleros del Delta y Cabimas.

Estos contratos implican inversiones planificadas de aproximadamente US$3.500 millones, con metas de producción a largo plazo de 150.000 a 160.000 barriles por día (bpd). La escala del programa de reurbanización presenta oportunidades potenciales para tecnologías especializadas capaces de mejorar la eficiencia en el procesamiento de petróleo pesado y reducir los costos de producción.

Las conversaciones se centraron en áreas potenciales de cooperación estratégica, incluida la posibilidad de establecer un acuerdo formal para apoyar una prueba de campo y aplicar la tecnología de UER en el sector de petróleo pesado de Venezuela.

UER es una empresa conjunta entre United Engineering Services (UES), el brazo de ingeniería y fabricación de MB Group, y Rainer Tesch, desarrollador de la tecnología patentada para aplicaciones de petróleo pesado, detalla el medio oficial OmanObserver.

FUENTE: Con información de AFP/Investing.com/ Banca y Negocios