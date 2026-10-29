Colombia reporta más de 250 de sus ciudadanos muertos y casi mil desaparecidos en guerra de Ucrania

Militares esperan en un vehículo militar para dirigirse a una misión de combate, en la región de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, el 13 de agosto de 2024, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Soldados ucranianos caminan en primera línea en una zona de conflicto con separatistas respaldados por Rusia, no lejos de la ciudad de Avdiivka, región de Donetsk, el 11 de diciembre de 2021.

BOGOTÁ .- Colombia registra 256 ciudadanos muertos y 973 desaparecidos en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que combaten miles de colombianos, informó este jueves la Cancillería.

Del total de fallecidos, 162 murieron en el frente ucraniano y 94 en el ruso.

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Los colombianos son buscados y reclutados para participar en conflictos armados en distintas partes del mundo debido a su amplia experiencia militar, adquirida durante décadas de enfrentamientos en el conflicto armado interno.

"Extremen las precauciones frente a ofertas laborales en el exterior, particularmente aquellas relacionadas con actividades militares", advirtió Pedro Agustín Roa, viceministro de Asuntos Migratorios.

Para "quienes decidan salir del país a participar en conflictos armados internacionales, (...) existen limitaciones para la protección y asistencia consular en zonas de conflicto", agregó el funcionario.

Desaparecidos

Ucrania también concentra la mayor cantidad de colombianos desaparecidos, con 666 casos, frente a los 297 registrados en el frente ruso.

Kiev sostiene que el reclutamiento de extranjeros para sus filas es legal, mientras que Moscú ha negado tener vínculos con redes dedicadas a captar combatientes para su guerra.

Sin embargo, familiares de colombianos que viajaron a combatir denuncian malos tratos contra sus seres queridos en el campo de batalla.

Cancillería informa sobre 256 colombianos reportados como fallecidos y 973 como desaparecidos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. https://t.co/fjjLllc6oJ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 29, 2026

Experiencia militar y promesas de altos salarios

Capacitados durante décadas para combatir a poderosas guerrillas y carteles del narcotráfico en selvas y montañas, muchos militares colombianos enfrentan dificultades para encontrar empleo tras retirarse del servicio.

Naciones Unidas estima que al menos 10,000 mercenarios colombianos combaten en el extranjero, atraídos por falsas promesas de altos salarios y seguridad. En muchos casos, según la organización, terminan sometidos a "condiciones inhumanas".

Al menos 7,000 colombianos participan en la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno anterior en mayo.

Colombianos en otros conflictos internacionales

Los colombianos también son conocidos por su participación en otros conflictos armados, como el de Sudán. Asimismo, algunos han sido reclutados por carteles del narcotráfico en México o contratados para prestar servicios de seguridad en Haití.

En este último país, 17 colombianos esperan juicio por su presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

FUENTE: Con información de AFP